Cities: Skylines 2 : la sortie du jeu sur consoles est encore repoussée ! 

9 mois après sa sortie sur PC, Cities: Skylines 2 n’est pas encore au bout de ses peines. Le jeu de gestion de Colossal Order a connu un lancement difficile, voire catastrophique, à cause d’innombrables bugs in-game. Malgré cela, le studio finlandais essaie tant bien que mal de maintenir la barque à flot en intégrant des patchs de correction et des contenus gratuits. Il a également promis la sortie de Cities: Skylines 2 sur les consoles de salon pour élargir la communauté. Malheureusement, pour des raisons “de qualité”, Colossal Order revient sur ses paroles, et annonce la mauvaise nouvelle : leur jeu n’arrivera pas de sitôt sur PS5 et Xbox Series X|S. Enquête.

Cities: Skylines 2 reporté indéfiniment ?

Mauvaise nouvelle pour les consoleux désirant jouer à Cities Skylines 2. En avril dernier, Colossal Order annonce la sortie du jeu sur Xbox Series X, prévue pour le mois d’octobre. Mais une fois de plus, la promesse ne sera pas honorée. Selon le studio finlandais, il préfère miser sur la qualité afin de redorer l’image de Cities: Skylines 2, déjà ternie par les bugs et instabilités sur la version PC.

Colossal Order a donc annoncé la mauvaise nouvelle via un communiqué. Vous pouvez lire les grandes lignes ci-dessous :

« Chers joueurs console,

[…] Nous n’avons pas encore atteint les objectifs de stabilité et de performance que nous nous étions fixés pour la sortie sur console de Cities: Skylines 2. En l’absence de Release Candidate (RC), nous ne sommes pas en mesure d’assurer la sortie prévue pour le mois d’octobre comme nous l’avons précédemment annoncé.

Bien que nous progressions lentement mais sûrement sur la version console, il reste encore des problèmes non résolus. Ces derniers impactent négativement sur le jeu, nuisant l’expérience que nous voulons offrir aux joueurs. Nous nous attendons à recevoir une nouvelle RC en août, sur laquelle nous allons faire une évaluation approfondie. Une fois cela fait, nous saurons si nous pouvons entamer le processus de certification et confirmer une nouvelle date de sortie.

Nous comprenons que vous êtes déçus, et ce n’est pas non plus ce que nous espérions. Toutefois, nous ne manquerons pas de vous informer durant le processus de développement, que ce soient les bonnes ou les mauvaises nouvelles.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien. »

Voir aussi : La date de sortie de Frostpunk 2 est repoussée, mais “pour de bonnes raisons”

À quoi doit-on s’attendre alors ?

Si vous voulez donc jouer à Cities : Skylines 2, il faudra d’abord « se consoler » avec la version PC. Colossal Order n’a pas encore donné une date de sortie approximative pour la version console, mais une chose est sûre : ce sera au-delà d’octobre 2024.

Si le développement avance bien, Cities: Skylines 2 arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il sera également disponible en day one sur le Xbox Game Pass. Pour rappel, le jeu est déjà disponible sur PC et via le PC Game Pass depuis octobre 2023.