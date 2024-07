Bonjour Party : La soirée qui propulse les start-ups coréennes sur la scène internationale par Le Café Du Geek

Une soirée prestigieuse se prépare pour les startups coréennes et les entreprises françaises. Le Café Du Geek, avec son partenaire Smartfluence, organise la Bonjour Party le 17 juillet 2024 à Séoul. Un véritable moment d’échanges culturels et professionnels pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris.

Une soirée pas comme les autres

Le Café Du Geek et Smartfluence ont tout prévu pour faire de cette soirée une réussite. À partir de 18h et jusqu’à 21h, le MIK BASE CAMP de Séoul se transformera en un véritable havre de culture française. La soirée promet d’être animée, avec un apéro à la française où des snacks, bières, vins et champagnes seront au rendez-vous.

Au programme de la Bonjour Party : des opportunités de networking, un échange culturel à la française pour célébrer les JO Paris et des discussions enrichissantes sur les affaires avec des entreprises françaises. Tout cela, limité à 50 participants, pour garantir un moment exclusif et captivant.

Le Café Du Geek et Smartfluence, des organisateurs de choc

Depuis sa création par Leo Thevenet, Le Café Du Geek est devenu un média tech français de référence, connectant la communauté geek et favorisant le partage de connaissances. D’autre part, Smartfluence est un pionnier du marketing d’influence, utilisant l’intelligence artificielle pour optimiser les campagnes.

Le tandem, fort de ses expertises complémentaires, met tout en œuvre pour que cette soirée soit un véritable tremplin pour les startups coréennes cherchant à se développer à l’international.

Inscrivez-vous à Bonjour Party dès maintenant !

Ne laissez pas passer cette opportunité unique de rencontrer les grands acteurs du marché et d’explorer de nouvelles perspectives d’affaires. Pour plus d’informations et pour confirmer votre présence à la Bonjour Party (si vous êtes à Seoul), rendez-vous sur la page officielle. Réservez vite, les places sont limitées !

À très bientôt pour un moment de partage et de célébration exceptionnel à Séoul ! Pensez à partager l’information autour de vous, pour que cette soirée soit une réussite partagée.