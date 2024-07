Leak des jeux de juillet 2024 pour PS Plus Extra : un jeu Final Fantasy y est présent !

Après l’arrivée d’Among Us et Borderlands 3 dans le catalogue des jeux PS Plus Essential, c’est au tour des abonnés du PS Plus Extra et Premium d’enrichir leur ludothèque de juillet. Normalement, la liste des jeux gratuits pour le mois devrait être dévoilée le 10 juillet dans l’après-midi. Toutefois, un leaker a réussi à identifier une grande partie d’entre eux avant l’heure. Et si ses infos s’avèrent exactes, on aura du très lourd sur PS Plus Extra ce mois-ci.

Les jeux du PS Plus Extra dévoilés avant l’heure

Toutes les informations dans cet article proviennent de l’illustre dataminer Billbil-Kun (@billbil_kun sur X/Twitter). Une fois de plus, le leaker revient une fois pour dévoiler une partie des jeux qui vont intégrer la liste des jeux gratuits pour le mois de juillet sur PS Plus Extra. Les membres du PS Plus Extra et Premium seront grassement servis ce mois-ci, car un titre mythique sera de la partie : Final Fantasy !

Le titre phare du catalogue PS Plus Extra de juillet est donc Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Il s’agit du remaster du jeu du même nom, sorti en 2008 sur la PSP. L’histoire sert de préquelle à Final Fantasy VII, ce qui le rend incontournable si vous êtes actuellement en train de savonner Final Fantasy VII Rebirth.

Si vous n’êtes pas un grand fan d’action RPG, Remnant 2, un très bon jeu d’action en coop vous attend également sur PS Plus Extra. Et pour terminer, voici les jeux intégrant le catalogue de juillet 2024 (toujours selon Billbil-Kun) :

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition

Mount & Blade II: Bannerlord

No More Heroes 3

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

🚨 PS Plus Extra/Premium additions – JULY 2024 🚨



Here is a preview of what we will get on PS Plus Game Catalog during July 2024



⌛️ From July 17th, 2024



Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion & Remnant 2 will be added among othershttps://t.co/vY8dKfMOl7 — billbil-kun (@billbil_kun) July 9, 2024

Ces titres seront jouables à partir du 17 juillet 2024. Au vu de cette liste, il semble que Sony ait décidé de régaler ses abonnés PS Plus Extra en leur offrant des jeux AAA pour débuter le premier mois de vacances. Bien sûr, d’autres jeux seront également de la partie.