TeraWave : la nouvelle arme de Jeff Bezos contre Starlink et Kuiper

L’entreprise spatiale Blue Origin, fondée par Jeff Bezos, a dévoilé un projet baptisé « TeraWave ». Ce réseau repose sur une constellation de 5 408 satellites interconnectés par des liaisons optiques. L’objectif est d’offrir une couverture mondiale avec des débits symétriques atteignant 6 Tbit/s. Ce lancement marque une nouvelle étape dans la compétition entre les géants du numérique pour dominer l’Internet depuis l’espace. Le déploiement est prévu pour fin 2027, avec un calendrier jugé agressif par les experts.

Une architecture hybride pour une couverture mondiale

Blue Origin mise sur une architecture hybride combinant satellites en orbite basse et moyenne. La majorité de la flotte, soit 5 280 satellites, opérera en orbite terrestre basse. Ces engins fourniront des connexions directes aux utilisateurs grâce à des liens radio en bande Q/V. Concrètement, chaque client devrait bénéficier de débits allant jusqu’à 144 Gbit/s. Cela représente une performance qui dépasse largement les standards actuels. Les 128 satellites restants, placés en orbite moyenne, assureront la stabilité et la résilience du réseau. Cette combinaison doit garantir une couverture homogène et une fiabilité accrue.

Par ailleurs, ce système se distingue par l’utilisation de liaisons optiques inter-satellites. Cette technologie permettrait de réduire la latence et d’augmenter la vitesse des échanges de données. Blue Origin veut ainsi offrir une expérience proche de la fibre optique, mais accessible partout sur Terre. L’ambition est de répondre aux besoins des entreprises et des zones mal desservies, où l’accès à Internet reste limité.

Avec TeraWave, Jeff Bezos entre de plain-pied dans la guerre de l’Internet spatial. Jusqu’ici, le marché était dominé par Starlink, le projet d’Elon Musk, et par Kuiper, développé par Amazon. L’arrivée de Blue Origin change la donne et intensifie la compétition. Les experts estiment que cette rivalité pourrait accélérer l’innovation et faire baisser les coûts pour les utilisateurs.

Cependant, des interrogations subsistent sur la faisabilité technique et économique du projet. En effet, déployer plus de 5 000 satellites en quelques années représente un défi colossal. De plus, les coûts de lancement, la gestion des orbites et les risques de collisions sont autant d’obstacles à surmonter. Malgré cela, Jeff Bezos affiche une confiance totale dans la capacité de Blue Origin à relever ce défi et à imposer TeraWave comme une alternative crédible à Starlink.

