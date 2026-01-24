Substack s’invite sur grand écran avec une application TV

Substack, connu pour ses newsletters et ses contenus indépendants, franchit une nouvelle étape. La plateforme propose désormais une application TV disponible sur Apple TV et Google TV. Cette nouveauté permet aux abonnés de suivre les vidéos et les lives de leurs créateurs préférés directement sur leur téléviseur. L’objectif est d’offrir une expérience de visionnage plus fluide et immersive, adaptée aux habitudes modernes de consommation de contenu.

Que trouve-t-on sur cette nouvelle application TV de Substack ?

La nouvelle application Substack met en avant les vidéos longues et les diffusions en direct. Les utilisateurs retrouvent les publications des créateurs qu’ils suivent, mais aussi des recommandations personnalisées grâce à une section « For You ». Chaque chaîne dispose d’une page dédiée, facilitant la navigation et la découverte de nouveaux contenus.

L’accès aux vidéos dépend du niveau d’abonnement. Les contenus réservés aux abonnés payants restent protégés par le même système de paywall que sur l’application mobile et le site web. Substack prévoit toutefois d’ajouter des aperçus gratuits pour les abonnés non payants afin de leur donner un avant-goût des contenus premium.

Une étape clé pour les médias indépendants

Depuis son ouverture à la vidéo il y a seize mois, Substack a attiré de nombreux journalistes et créateurs issus des grands médias traditionnels. L’arrivée de l’application TV marque une avancée importante pour ces nouveaux acteurs du paysage médiatique. L’ancien présentateur de CNN, Jim Acosta, a salué cette évolution en la qualifiant de « moment décisif pour l’essor des médias indépendants ».

Cependant, certains utilisateurs expriment des réserves. En effet, ils craignent que Substack ne s’éloigne de sa vocation initiale, centrée sur l’écrit. Certains rappellent ainsi que la force de la plateforme réside dans ses newsletters et non dans la vidéo. Malgré ces critiques, l’application TV reste une opportunité pour diversifier l’offre et répondre aux attentes d’un public en quête de nouvelles alternatives aux médias traditionnels.