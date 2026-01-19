Roborock Saros Rover marque une avancée spectaculaire au CES 2026

Le CES 2026 à Las Vegas a été l’occasion d’annoncer une innovation majeure dans le monde du nettoyage intelligent. La marque Roborock, déjà leader du secteur, dévoile le Roborock Saros Rover, le premier aspirateur robot au monde à combiner jambes et roues. Cette nouvelle édition du salon a aussi marqué le début d’une collaboration unique avec le Real Madrid Football Club. Voici tout ce qu’il faut retenir des annonces Roborock lors du CES 2026.

Un partenariat inédit entre Roborock et le Real Madrid

Sous le thème « Quand l’excellence rencontre l’excellence », Roborock s’associe au célèbre Real Madrid. Ce partenariat donne une visibilité nouvelle aux innovations de la marque. Il s’exprimera au travers de campagnes de communication, et d’actions menées par les joueurs. L’objectif est de montrer comment le nettoyage intelligent s’invite dans les foyers avec efficacité. Les valeurs de performance et d’innovation communes unissent les deux marques dans cette aventure.

Roborock Saros Rover : une avancée technologique inédite

Le Roborock Saros Rover représente une vraie révolution. Grâce à ses jambes et ses roues, il franchit maintenant escaliers et pentes, là où les robots classiques s’arrêtent. Inspiré du mouvement humain, chaque jambe-roue est indépendante et propose des gestes précis, stables et sûrs. Son atout majeur : il nettoie chaque marche lors de sa montée. Ce robot utilise aussi des algorithmes d’intelligence artificielle et des capteurs avancés pour s’adapter à tous les environnements. Ainsi, il ouvre la voie à un nettoyage complet, même dans les habitations à plusieurs niveaux.

Nouvelle gamme d’aspirateurs robots pour 2026

En plus du Rover, Roborock enrichit son offre avec des modèles toujours plus performants :

Le Saros 20 et le Saros 20 Sonic , dotés d’une intelligence artificielle évoluée et d’une grande puissance d’aspiration.

et le , dotés d’une intelligence artificielle évoluée et d’une grande puissance d’aspiration. Le Qrevo Curv 2 Flow, premier robot avec rouleau de la marque, équipé du système SpiraFlow™ pour un nettoyage précis et efficace.

Ces nouveautés promettent une reconnaissance des objets améliorée, la gestion aisée des seuils, et un nettoyage en profondeur adapté à tous les sols. Le design est optimisé pour atteindre les recoins, même sous les meubles les plus bas.

Avec ces annonces, Roborock affirme encore sa position de pionnier dans le domaine du nettoyage intelligent. Le Saros Rover inaugure une nouvelle ère pour les intérieurs complexes, tandis que les autres modèles 2026 répondent à tous les besoins quotidiens. Grâce à l’association avec le Real Madrid, la marque compte inspirer confiance et performance auprès des consommateurs. Les solutions Roborock redéfinissent le confort à la maison et ouvrent toujours plus d’horizons pour des foyers propres et connectés.

