Gameplay différent pour Leon et Grace, des zombies plus intelligents…Resident Evil Requiem se dévoile un peu plus lors du Resident Evil Showcase

Capcom continue d’alimenter la hype autour de son mythique survival horror, et ce, à quelques semaines avant sa sortie. Lors du Resident Evil Showcase diffusé hier dans la soirée, le studio japonais a présenté un nouveau segment de gameplay de Resident Evil: Requiem, donnant un aperçu des capacités de Leon et Grace. Plusieurs niveaux de difficulté étaient également au rendez-vous, au grand plaisir des aficionados de la licence. On fait le point.

Un duo de protagonistes au gameplay différent

Le Showcase d’hier a donc révélé davantage de séquences autour du duo formé par Leon S. Kennedy et Grace Ashcroft. Cette fois, les deux protagonistes évolueront dans une campagne à la narration croisée plutôt que dans deux parcours isolés. Quand les joueurs choisissent Leon, le gameplay sera plus tactique et portée sur l’action. Grace, quant à elle, renoue avec le survival horror pur, davantage centré sur la vulnérabilité et l’exploration. Un mix de Resident Evil 4 et Resident Evil 1, si l’on se fie à la vidéo de gameplay.

Cette dualité confère au jeu un rythme plus facetté et dynamique. Resident Evil: Requiem exploite également des mécaniques contemporaines, comme les parades rapprochées, le ramassage d’armes improvisées ou encore le crafting à base de ressources obtenues sur les infectés.

Et en parlant des infectés, le point le plus commenté de cette démonstration reste l’introduction de zombies dits “intelligents”. Contrairement aux infectés classiques de la série, certains conservent des comportements issus de leur ancienne vie, créant des situations inattendues et des angles d’approche multiples. L’angoisse est donc au rendez-vous, pas par la quantité d’ennemis, mais par leur imprévisibilité.

Enfin, Resident Evil: Requiem embarque de nouveaux niveaux de difficulté. D’abord, il y a le mode Casual, permettant aux joueurs de se concentrer sur l’histoire et leur offrant une aide à la visée. Le niveau de difficulté Classique est un peu plus difficile, car vous ne pourrez pas sauvegarder votre partie sans avoir trouvé un certain nombre de rubans encreurs à utiliser. Cela rappelle le système de sauvegarde des anciens jeux de la franchise, accentuant davantage le sentiment de frustration et la peur de mourir.

Un écosystème marketing ambitieux pour le lancement de Resident Evil: Requiem

Au-delà du gameplay, Capcom a annoncé plusieurs collaborations et événements liés à la sortie du jeu. Parmi eux, un Porsche Cayenne Turbo GT intégré directement dans l’univers ainsi que deux montres Hamilton en édition limitée inspirées des protagonistes. Pour les trente ans de la franchise, une série de concerts symphoniques est également prévue au Japon, en Europe et en Amérique du Nord.

Resident Evil: Requiem sortira le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch 2. En attendant, revivez le Showcase d’hier dans la vidéo ci-dessous :