Innovation captivante : Changhong promet une maison intelligente et sereine

La marque chinoise Changhong attire l’attention cette année au CES 2026 de Las Vegas, le grand rendez-vous mondial de la tech. Le fabricant innove en dévoilant une nouvelle gamme d’appareils électroménagers connectés, placée sous le signe de l’intelligence artificielle (IA) et du design centré sur l’humain. Un mariage qui promet de révolutionner nos foyers et nos usages quotidiens.

Quand l’IA rencontre le quotidien

Cette édition du CES 2026 marque un tournant pour Changhong, qui annonce clairement l’intégration massive de l’IA dans toutes ses gammes. La nouveauté phare ? Une série d’appareils à l’effigie du Panda, symbole culturel chinois, et enrichis de fonctionnalités intelligentes. Ces appareils misent sur l’interaction naturelle, la détection de l’environnement et des capacités d’adaptation poussées. Le but : offrir une expérience simple, intuitive, presque « humaine ».

L’AI TV embarque par exemple “Panda Xiaobai”, un assistant intelligent toujours disponible pour échanger avec vous. Le réfrigérateur intelligent, lui, maintient vos aliments au frais grâce à une gestion de l’humidité connectée au cloud. Quant à la climatisation AI, elle ajuste température et puissance pour reproduire une brise douce à la demande. Même la machine à laver s’optimise : triple puissance de lavage pour un soin plus précis de vos vêtements. Changhong fait donc de la technologie une alliée du confort… mais aussi de la convivialité.

Parmi les autres atouts dévoilés : une TV MiniLED 100 pouces ultra fine, anti-reflet et dopée à l’IA, ou encore une machine à laver-sécher intelligente, capable de reconnaître chaque tissu et d’adapter le programme en conséquence. Le nouveau AI Air Manager ne se contente plus de refroidir l’air : il en contrôle la qualité, apprend vos habitudes et optimise votre bien-être tout en préservant l’énergie.

Un écosystème intelligent centré sur l’utilisateur

Au-delà de la technologie pure, Changhong mise sur une expérience utilisateur intégrée. Toute la maison devient ainsi plus intelligente et harmonieuse. Grâce à l’intelligence contextuelle, la coordination multi-appareils et une interaction plus naturelle, l’utilisateur profite d’une expérience connectée inédite. C’est la vision du « smart home » portée par Changhong à l’international, appuyée par un puissant réseau mondial en R&D et production.

En associant innovation IA et design fort, la marque compte bien s’imposer comme un acteur majeur du domicile intelligent de demain, aussi pratique qu’émotionnellement engageant.

Cette nouvelle génération de produits connectés vous inspire-t-elle confiance ? Avons-nous franchi un cap dans la smart home « à visage humain » ? Partagez vos réactions et discutons-en dans les commentaires ci-dessous ou sur notre communauté !