The Blood of Dawnwalker : l’Action-RPG vampirique de Rebel Wolves se précise

S’il y a un jeu très attendu cette année dans le genre action-RPG, c’est The Blood of Dawnwalker. Pour entamer 2026 en beauté, les dévéloppeurs de Rebel Wolves sont donc sortis de leur silence pour en dévoiler plus sur leur jeu. Et, au vu des derniers extraits, il pourrait bien s’imposer comme l’un des jeux de rôle majeurs de l’année. Plus de détails dans les prochaines lignes.

“Une histoire avec des vampires, pas seulement une histoire sur les vampires”

Quand on parle jeu de vampires, tout le monde ferait unanimement référence à V-Rising. Pourtant, les vétérans de The Witcher 3 veulent encore aller plus loin, en confirmant l’ambition narrative de The Blood of Dawnwalker. Konrad Tomaszkiewicz, PDG de Rebel Wolves a donc dévoilé quelques détails croustillantes sur son action-RPG, donnant ainsi un avant-goût de son histoire.

“Nous voulons raconter une histoire avec des vampires, pas seulement une histoire sur les vampires”, explique Tomaszkiewicz. “Nos vampires sont différents. Ils sont plus sauvages et forment de petites cliques qui s’affrontent parfois entre elles. Nos vampires viennent de nombreuses régions du monde. Nous racontons différentes histoires tout au long du jeu pour vous montrer leurs origines et pourquoi ils agissent ainsi. Il y a des histoires intéressantes à raconter sur les liens qui les unissent et sur la façon dont leurs relations ont évolué au fil du temps.”

Vous pouvez regarder le nouveau teaser dans la vidéo ci-dessous :

The Blood of Dawnwalker : Une mythologie vampirique réinventée

The Blood of Dawnwalker situe donc son intrigue dans Vale Sangora, un royaume fictif niché dans un recoin des Carpates d’une Europe du XIVᵉ siècle alternative. Le joueur y incarne Coen, un homme affligé d’une malédiction l’obligeant à vivre humain le jour et vampire la nuit. Cette dualité est loin d’être cosmétique : elle influence également le gameplay, les compétences, l’exploration et les interactions avec les PNJ.

Rebel Wolves insiste sur une approche narrative axée choix et ramifications, positionnant son jeu comme un “narrative sandbox”. L’équipe entend ainsi faire primer les dilemmes moraux, le tempo des quêtes et la richesse des factions pour favoriser l’appropriation du récit par le joueur.

Cette densité thématique s’accompagne d’un soin particulier dans la mise en scène. Durant le deep dive, l’éditeur a également dévoilé un thème musical principal enregistré par l’AUKSO Chamber Orchestra. L’OST, fait avec des instruments d’époque, a pour objectif de s’ancrer dans une ambiance historique crédible.

The Blood of Dawnwalker sortira sur PC, PS5 et Xbox Series en 2026. Il ne reste désormais qu’à attendre sa date de sortie précise.