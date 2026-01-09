2XKO confirme enfin sa date de sortie sur consoles

La FGC l’attendait de pied ferme depuis quelques mois, mais finalement, il est là ! Après plusieurs mois d’accès anticipé sur PC et un leak inopiné sur YouTube, 2XKO verra enfin le jour sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Via une bande-annonce officielle, Riot Games s’apprête à transformer le paysage du jeu de combat dans quelques jours, coïncidant également avec le lancement de la Saison 1 du jeu. Date de sortie, contenus additionnels…voici tout ce qu’il faut savoir.

Fans de tag team fighting games, il est enfin temps de marquer vos calendriers. 2XKO, le jeu de combat 2v2 issu de l’univers de League of Legends sortira finalement le 20 janvier 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. L’annonce a été officialisée par une nouvelle bande-annonce publiée par Riot. Fun fact : cette même bande-annonce était déjà visible sur la chaîne YouTube de Riot il y a une semaine, pour ensuite passer en “indisponible” quelques minutes après.

L’annonce a également dévoilé quelques détails complémentaires. En outre d’être prochainement disponible sur consoles, 2XKO embarquera également le crossplay. Ce qui veut dire que les joueurs sur PC pourront affronter ceux sur PS5, Xbox, ou consoles vs. consoles. La stratégie est claire : faire de 2XKO un titre natif du cross-platform, afin d’atteindre un playerbase plus vaste.

La cross-progression sera également de la partie. Toute la progression (déblocages, achats, niveau de compte, etc.) sera partagée automatiquement entre PC et consoles. Autrement dit, vous pouvez commencer à jouer sur PC, poursuivre sur PlayStation 5 ou Xbox Series X|S, et retrouver exactement le même contenu sans repartir de zéro. Les joueurs ayant participé à l’accès anticipé conserveront leurs contenus à la transition vers la version complète.

Rendez-vous donc avec 2XKO le 20 janvier 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec le lancement officiel de la Saison 1. Ci-dessous la bande-annonce :