Le robot tondeuse Rokibot impressionne avec son efficacité inégalée

Rokibot fait sensation au CES 2026 avec son tout nouveau robot tondeuse G7 AWD Series. Cette nouveauté promet de transformer l’entretien des grandes pelouses grâce à des technologies avancées. Les visiteurs du salon découvrent un appareil conçu pour répondre aux besoins des propriétaires de grands espaces verts. Innovation et efficacité sont au rendez-vous.

Un robot tondeuse Rokibot conçu pour les grandes surfaces

Le robot tondeuse Rokibot a été pensé pour les grandes pelouses. Il peut couvrir des surfaces allant de 3 000 à 10 000 mètres carrés. Cette capacité convient parfaitement aux domaines, jardins étendus ou grandes propriétés.

Grâce à cette tondeuse, la corvée d’entretien manuel se réduit fortement. Il n’est plus nécessaire d’employer plusieurs appareils pour maintenir un gazon impeccable sur de vastes terrains. L’utilisateur gagne en temps et en praticité.

Des technologies innovantes pour une tonte précise et sûre

Rokibot mise sur l’innovation avec une combinaison de puissante intelligence artificielle et de robotique avancée. Le positionnement RTK de haute précision assure un parcours exact et sans oubli de zone.

Le système RokVision AI Pro reconnaît plus de 350 objets différents. Le robot détecte ainsi personnes, animaux ou obstacles courants et adapte instantanément sa trajectoire. La sécurité s’en trouve renforcée, même dans un environnement changeant.

Positionnement RTK : navigation ultra précise

Vision AI : détection intelligente des obstacles

Double disque de coupe : tonte régulière et efficace

G7 AWD Series : performance sur terrains complexes et pentes

L’un des points forts du robot tondeuse Rokibot est son système de mobilité AWD (traction intégrale). Ce mécanisme lui permet d’affronter des pentes jusqu’à 80 %, là où d’autres robots échouent.

La suspension adaptative ajuste la stabilité selon les irrégularités du sol. La précision du système de volant CareSteer assure des virages nets, sans abîmer le gazon. La tondeuse s’adapte ainsi parfaitement aux terrains les plus exigeants.

Le robot tondeuse Rokibot G7 AWD Series combine puissance, sécurité et technologies de pointe. Cette innovation change la donne pour l’entretien automatisé des grandes pelouses. Grâce à Rokibot, les propriétaires bénéficient d’une solution fiable, pratique et performante pour garder leur jardin toujours impeccable.

Lisez notre dernier article tech : AirPods Pro 3 : vers une nouvelle génération d’écouteurs intelligents ?