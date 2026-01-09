UGREEN maison intelligente : une expérience connectée nouvelle et puissante

Lors du CES 2026, UGREEN a marqué les esprits en dévoilant son nouvel écosystème de maison intelligente. L’entreprise y a présenté une vision prometteuse pour la vie connectée. L’innovation, la sécurité et la performance sont au cœur de cette nouvelle gamme. Découvrons ensemble les nouveautés qui donneront un nouvel élan à votre quotidien.

La nouvelle série NAS UGREEN : stockage intelligent optimisé IA

Avec la série NASync iDX, UGREEN pose de nouveaux standards pour le stockage personnel et professionnel. Ces modèles, les iDX6011 et iDX6011 Pro, offrent une puissance inégalée grâce à l’intégration de l’IA locale. Vous bénéficiez ainsi d’une gestion intelligente de vos fichiers. L’IA saura retrouver vos documents et vos photos en quelques secondes, juste à partir de simples descriptions.

Recherche intelligente dans tous vos fichiers

Organisation automatique des dossiers et albums photo

Transcription instantanée de mémos vocaux

De plus, vos données restent protégées chez vous. Aucun abonnement cloud n’est requis.

Sécurité domestique renforcée avec l’écosystème SynCare

La sécurité prend une nouvelle dimension avec SynCare. Ce système englobe des caméras intérieures et extérieures, une sonnette vidéo et un écran de contrôle central. Grâce à l’IA, chaque événement est analysé. Les alertes sont précises et personnalisées.

Reconnaissance avancée des visages et animaux

Vision nocturne UltraColor

Confidentialité renforcée via le stockage local

Fini les enregistrements passifs. Votre maison devient un espace sécurisé, surveillé en temps réel, sans compromis sur la vie privée.

Des solutions de recharge performantes avec Nexode Pro 300W

Pour recharger tous vos appareils, Nexode Pro 300W s’impose comme un choix sûr. Ce chargeur de bureau très puissant propose huit ports pour répondre à tous vos besoins. Il répartit l’énergie de façon intelligente, protège contre la surchauffe et affiche l’état de charge en temps réel.

Ports PD 3.1 ultra rapides pour ordinateurs portables Un écran TFT pratique de 3 pouces Gestion à distance via une application mobile

Vous rechargez plus vite, plus sûrement, tous vos appareils au même endroit.

En résumé, UGREEN révèle une gamme ambitieuse, au service de votre confort et votre sécurité. Stockage intelligent, surveillance de la maison et recharge efficace : tout est pensé pour faciliter la vie connectée. Restez à l’affût, car ces nouveautés seront bientôt disponibles et prêtes à transformer votre quotidien.

Lisez notre dernier article tech : iPad 2026 : Air M4, iPad 19 et Mini A19 Pro, les grandes nouveautés