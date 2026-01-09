Test – Cherry Stream Desktop Ultimate : le combo clavier-souris pensé pour ceux qui travaillent vraiment

Il existe deux grandes familles de périphériques. Ceux qui cherchent à en mettre plein la vue, et ceux qui se concentrent sur l’essentiel : le confort, la fiabilité et la productivité au quotidien. Le Cherry Stream Desktop Ultimate appartient clairement à cette seconde catégorie. Fidèle à la philosophie de CHERRY, ce combo clavier-souris sans fil vise les utilisateurs exigeants. Ceux qui passent de longues heures devant leur écran et qui veulent un outil de travail efficace, discret, mais suffisamment moderne pour s’adapter aux usages actuels.

Ici, pas de RGB agressif ni de promesses marketing tapageuses. Cherry mise sur une approche plus mature : une excellente ergonomie, une connectivité multi-appareils intelligente, une autonomie confortable et une expérience d’utilisation qui se fait oublier… dans le bon sens du terme.

Un design sobre, mais clairement premium

Au premier regard, le Stream Desktop Ultimate impose un style très professionnel. Le clavier affiche une silhouette fine, élégante, avec une finition sombre relevée de légers accents cuivrés. C’est discret, mais suffisamment distinctif pour ne pas donner l’impression d’un périphérique bureautique bas de gamme. Sur un bureau de télétravail, dans un open space ou même à la maison, le combo s’intègre naturellement. Il ne jure jamais avec l’environnement.

La souris reprend la même philosophie esthétique, avec un design plus travaillé qu’il n’y paraît. Son repose-pouce texturé et ses lignes légèrement sculptées trahissent immédiatement son orientation ergonomique. Cherry ne cherche pas à séduire par l’excentricité, mais par une sensation de sérieux et de durabilité. Le pari est plutôt réussi.

Une connectivité multi-appareils qui change vraiment le quotidien

C’est l’un des points forts majeurs de ce Stream Desktop Ultimate. Le combo propose une connectivité à quatre canaux : deux en Bluetooth, un via un dongle sans fil 2,4 GHz et un mode filaire USB-C. Concrètement, cela permet d’utiliser le même clavier et la même souris sur jusqu’à quatre appareils différents. De plus, on peut basculer de l’un à l’autre en quelques secondes.

Dans un usage réel, c’est un confort immense. Un PC fixe pour le travail, un ordinateur portable professionnel, une tablette ou un mini-PC personnel… tout peut être piloté sans multiplier les périphériques. Le changement de source se fait simplement via des touches dédiées. Cela se fait sans latence perceptible ni déconnexion hasardeuse. Et comme Cherry a pensé aux détails, le nano-récepteur USB peut se ranger directement dans le clavier ou la souris. Ceci évite le classique dongle perdu au fond d’un tiroir.

Rechargeable, endurant et pratique

Autre bon point : le Cherry Stream Desktop Ultimate est entièrement rechargeable, aussi bien pour le clavier que pour la souris. Fini les piles à remplacer régulièrement. La recharge se fait via USB-C. De plus, il est possible de continuer à utiliser le combo pendant la charge, sans interruption.

Cherry annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à plusieurs mois selon l’usage. Ce chiffre dépendra évidemment du rétroéclairage et du nombre de connexions actives. On est clairement sur un périphérique pensé pour la tranquillité d’esprit. Ce n’est pas le genre de combo qui vous lâchera au milieu d’une journée de travail.

Le clavier : silence, confort et rétroéclairage maîtrisé

Cherry est une référence mondiale dans le domaine des claviers, et cela se ressent immédiatement. Le Stream Desktop Ultimate utilise le mécanisme à ciseaux Cherry SX, reconnu pour sa frappe précise, régulière et surtout silencieuse. Pour ceux qui écrivent beaucoup : mails, articles, rapports ou comptes rendus, le confort est immédiat. La frappe est douce, sans être molle, et la fatigue se fait nettement moins sentir sur la durée.

Le clavier est également rétroéclairé en blanc, avec plusieurs niveaux d’intensité. Ce rétroéclairage n’est pas là pour faire joli, mais pour améliorer la lisibilité dans toutes les conditions. Cela est notamment bénéfique en soirée ou dans un bureau faiblement éclairé. C’est un vrai plus pour le confort visuel.

Cherry a aussi travaillé la stabilité avec une plaque métallique interne, des patins antidérapants efficaces et plusieurs niveaux d’inclinaison. Le clavier reste bien en place, même lors de longues sessions de frappe soutenue. Il s’adapte facilement aux préférences de chacun.

Une souris ergonomique pensée pour la productivité

La souris fournie dans ce combo mérite clairement qu’on s’y attarde. Orientée droitiers, elle adopte une forme ergonomique bien étudiée. Elle offre un repose-pouce confortable et une prise en main naturelle. Après plusieurs heures d’utilisation, la différence avec une souris basique se fait clairement sentir. Il y a moins de tension dans la main, un positionnement plus naturel et une fatigue réduite.

Elle dispose de sept boutons, tous personnalisables via le logiciel Cherry Utility. Mais l’élément le plus intéressant reste sans doute la technologie Cherry ProScroll. Cette molette intelligente permet d’adapter le comportement du défilement selon l’usage. C’est précis et cranté pour les documents, plus fluide pour la navigation rapide. Pour ceux qui travaillent sur de longs fichiers ou des pages web interminables, c’est un vrai confort au quotidien.

Personnalisation logicielle et raccourcis intelligents

Cherry accompagne son combo de deux logiciels : Cherry Keys pour le clavier et Cherry Utility pour la souris. Ils permettent de personnaliser les raccourcis, d’attribuer des fonctions spécifiques aux boutons ou encore d’ajuster le comportement de la molette.

On retrouve également une touche dédiée à Copilot sous Windows. Celle-ci est pensée pour accéder rapidement aux fonctions d’assistance intelligente. Ce genre de détail montre bien que Cherry vise un usage moderne, orienté productivité et efficacité. Ils ne visent pas un simple périphérique bureautique basique.

Sécurité et fiabilité au rendez-vous

Dans un contexte professionnel, la sécurité n’est pas un détail. Cherry intègre un chiffrement AES-128 pour les connexions sans fil, aussi bien en Bluetooth qu’en 2,4 GHz. C’est rassurant, notamment dans les environnements partagés ou les open spaces, où les périphériques sans fil peuvent parfois poser question.

On sent ici l’expérience de Cherry dans le monde professionnel. Le Stream Desktop Ultimate est pensé comme un outil fiable, durable et adapté aux exigences des entreprises comme des indépendants.

Conclusion

Le Cherry Stream Desktop Ultimate est un combo clavier-souris qui assume pleinement son positionnement. Il ne cherche pas à séduire les joueurs ni les amateurs de gadgets. Mais il cible plutôt celles et ceux qui passent leurs journées à travailler devant un écran. Son confort de frappe, sa souris ergonomique, sa connectivité multi-appareils et son autonomie solide en font un excellent compagnon pour le télétravail. Il est aussi parfait pour un environnement professionnel plus classique.

Certes, son tarif le place au-dessus des combos bureautiques standards, mais l’investissement se justifie par la qualité de fabrication. La polyvalence et le confort sur la durée sont également des justifications claires. C’est un ensemble discret, efficace et bien pensé, exactement ce qu’on attend d’un périphérique signé Cherry.

Produit disponible sur CHERRY Stream Desktop Ultimate, Ensemble Clavier et Souris Multi-Appareils sans Fil, Disposition US (QWERTY), avec Souris Ergonomique pour Droitiers, Noir

Voir l'offre 181,99 €