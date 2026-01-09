TUTO – Comment optimiser la batterie de la ROG Ally et de la ROG Ally X pour jouer plus longtemps ?

La ROG Ally et sa déclinaison ROG Ally X sont des consoles portables puissantes qui permettent de profiter des jeux PC partout. Toutefois, cette puissance a un prix : l’autonomie peut vite fondre lors de longues sessions. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour prolonger la durée de vie de la batterie sans sacrifier le plaisir de jeu. Dans ce tutoriel, on vous explique comment tirer le meilleur parti de votre machine et profiter pleinement de vos parties, même loin d’une prise électrique.

Comprendre les limites de la batterie de votre ROG Ally et Rog Ally X

La ROG Ally embarque une batterie de 40 Wh, tandis que la ROG Ally X monte jusqu’à 80 Wh. Cette différence explique pourquoi la version X offre une endurance supérieure. Cependant, les deux modèles utilisent des composants très gourmands, notamment le processeur AMD Z1 Extreme et l’écran haute définition. Ces éléments consomment beaucoup d’énergie, surtout lorsque les jeux tournent à pleine puissance.

Il est donc essentiel de connaître ces limites pour adapter son usage. La batterie n’est pas infinie, et chaque réglage ou choix graphique peut avoir un impact direct sur l’autonomie. En comprenant comment la machine fonctionne, vous pouvez anticiper et ajuster vos habitudes pour éviter les coupures en plein milieu d’une partie.

Ajuster les paramètres graphiques

Les jeux modernes sont exigeants et sollicitent fortement le GPU. En réduisant certains paramètres graphiques, vous pouvez économiser une quantité importante d’énergie. Par exemple, baisser la résolution ou limiter les effets visuels permet de réduire la charge sur la carte graphique et donc de prolonger la durée de la batterie.

Cela ne signifie pas sacrifier totalement la qualité visuelle. En choisissant un compromis entre fluidité et détails, vous pouvez conserver une expérience agréable tout en gagnant de précieuses minutes de jeu. L’important est de trouver le bon équilibre selon vos préférences et le type de jeu auquel vous jouez.

Utiliser les modes de performance

La ROG Ally propose différents profils de performance via l’interface Armoury Crate. En effet, ces modes permettent de choisir entre puissance maximale et économie d’énergie. En mode silencieux ou équilibré, la console réduit la consommation électrique, ce qui augmente l’autonomie.

Changer de mode est simple et peut se faire en cours de partie. Par exemple, si vous jouez à un titre peu gourmand, le mode éco suffit largement. En revanche, pour les jeux plus exigeants, vous pouvez basculer temporairement en mode performance. Cette flexibilité est un atout majeur pour gérer la batterie selon vos besoins.

Surveiller la consommation en temps réel

La ROG Ally dispose d’un moniteur intégré qui affiche en temps réel la consommation de la batterie, les FPS et d’autres statistiques. Cet outil est accessible via le Command Center et permet de garder un œil sur l’impact de vos réglages. En observant ces données, vous pouvez ajuster vos paramètres pour optimiser l’autonomie.

Ce suivi est particulièrement utile pour comprendre quels jeux ou quelles options consomment le plus. Avec un peu d’habitude, vous saurez identifier les situations où il vaut mieux réduire la charge pour éviter une décharge trop rapide. C’est une manière proactive de gérer votre console.

Gérer la luminosité de l’écran

L’écran est l’un des composants les plus énergivores. Par conséquent, en réduisant la luminosité, vous pouvez économiser une part importante de la batterie. Nous vous conseillons d’adapter la luminosité à l’environnement. En effet, il est inutile de garder un écran à 100% dans une pièce sombre.

Cette simple habitude peut prolonger vos sessions de jeu de manière significative. De plus, une luminosité adaptée améliore le confort visuel et réduit la fatigue oculaire. C’est donc un double avantage, à la fois pour l’autonomie et pour votre santé.

Désactiver les fonctions inutiles

Comme sur un PC, certaines fonctions consomment de l’énergie en arrière-plan. Le Wi-Fi, le Bluetooth ou les applications ouvertes peuvent réduire l’autonomie. En désactivant les options dont vous n’avez pas besoin, vous libérez des ressources et économisez de la batterie.

Cela ne demande que quelques secondes et peut faire une réelle différence. Par exemple, si vous jouez en solo sans connexion, couper le Wi-Fi est une bonne idée. Ces petits gestes cumulés contribuent à prolonger la durée de vos sessions.

Penser à la recharge intelligente

La manière dont vous rechargez votre console influence aussi la durée de vie de la batterie. Nous vous conseillons de ne pas laisser la ROG Ally branchée en permanence. Les cycles de charge réguliers, entre 20% et 80%, sont idéaux pour préserver la santé de la batterie sur le long terme.

De plus, utiliser le chargeur officiel garantit une recharge optimale et sécurisée. Les accessoires non certifiés peuvent entraîner une usure prématurée ou des problèmes de compatibilité. En adoptant une recharge intelligente, vous assurez une meilleure durabilité à votre machine.

Profiter des améliorations de la ROG Ally X

La ROG Ally X n’est pas seulement une version avec une batterie plus grande. Elle intègre aussi une meilleure dissipation thermique et deux ports USB-C, ce qui facilite la recharge et la connectivité. Ces améliorations rendent l’expérience plus confortable et prolongent la durée de vie de la batterie.

Si vous hésitez entre les deux modèles, l’Ally X est clairement la meilleure option pour ceux qui privilégient l’autonomie. Elle offre une endurance doublée et une gestion plus efficace de la chaleur, ce qui réduit la consommation globale. C’est un choix pertinent pour les joueurs nomades.