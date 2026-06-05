TUTO – Gemma 4 12B : comment installer l’IA open source de Google sur votre ordinateur ?

Et si vous pouviez exploiter la puissance brute de la toute dernière intelligence artificielle de Google sans débourser un centime ni risquer la confidentialité de vos données ? C’est précisément l’opportunité qu’offre Gemma 4 12B. Ce modèle open source révolutionnaire capable de s’installer et de s’exécuter directement sur le disque dur de votre PC ou de votre Mac, sans la moindre connexion internet. Oubliez les abonnements cloud coûteux et les craintes liées à la fuite de vos informations professionnelles : cette solution locale démocratise enfin l’accès à une technologie de pointe. En suivant ce tutoriel, vous découvrirez comment configurer pas à pas cet assistant virtuel autonome pour transformer votre ordinateur de bureau en un véritable laboratoire d’innovation privé et ultra-rapide.

Vérifier la compatibilité de votre matériel informatique

Avant de lancer le moindre téléchargement, vous devez impérativement contrôler les composants de votre machine. Le modèle Gemma 4 12B possède douze milliards de paramètres, ce qui exige des ressources matérielles solides pour tourner de manière fluide. Une configuration trop modeste risquerait effectivement de ralentir l’exécution ou de bloquer complètement le logiciel d’interface.

La mémoire vive représente le critère le plus crucial pour faire fonctionner l’intelligence artificielle en local. Votre ordinateur doit disposer d’un minimum de 16 Go de RAM ou de mémoire unifiée si vous possédez un Mac doté d’une puce Apple Silicon. Les utilisateurs de PC Windows obtiendront de bien meilleures performances si leur carte graphique dédiée embarque au moins 12 Go de mémoire vidéo VRAM. Un stockage interne de type SSD est également indispensable pour charger les fichiers du modèle sans latence interminable.

Choisir et installer l’application d’interface locale

Vous avez validé les capacités techniques de votre ordinateur de bureau. L’étape suivante consiste à sélectionner le logiciel qui servira d’intermédiaire visuel entre vous et l’intelligence artificielle. Les développeurs proposent aujourd’hui des plateformes gratuites et très graphiques qui évitent de devoir taper de complexes lignes de commande.

Pour les possesseurs de PC et de Mac, LM Studio s’impose comme une excellente solution grâce à son ergonomie similaire à ChatGPT. Les utilisateurs d’ordinateurs Apple peuvent aussi se tourner vers l’application officielle Google AI Edge Gallery, fraîchement optimisée pour l’écosystème macOS. Téléchargez le fichier d’installation correspondant à votre système d’exploitation sur le site officiel de l’outil choisi. Lancez ensuite l’exécutable et suivez les instructions classiques à l’écran pour finaliser l’installation logicielle.

Télécharger le modèle de langage Gemma 4 12B

Votre interface logicielle est désormais prête à l’emploi, mais elle ressemble pour l’instant à une coquille vide. Vous devez y intégrer les fichiers contenant l’intelligence et le savoir du modèle de Google. Cette étape nécessite une connexion internet stable car les fichiers à récupérer s’avèrent relativement volumineux.

Ouvrez votre application de discussion locale, comme LM Studio, puis dirigez-vous vers la barre de recherche intégrée. Tapez précisément le mot clé Gemma 4 12B pour afficher les différentes versions disponibles au téléchargement. Sélectionnez de préférence une version quantifiée, souvent marquée par l’extension Q4 ou Q5, qui offre le meilleur compromis entre la vitesse d’exécution et la précision des réponses. Cliquez sur le bouton de téléchargement et patientez pendant la récupération des données sur votre disque dur.

Configurer et lancer votre première conversation privée

Les fichiers du modèle de Google résident maintenant en toute sécurité au sein de votre espace de stockage. Il ne reste plus qu’à finaliser la configuration pour entamer votre première session de discussion textuelle ou d’analyse. Cette ultime manipulation va donner vie à votre nouvel assistant virtuel totalement autonome.

Sélectionnez le modèle Gemma 4 12B dans le menu déroulant situé en haut de l’interface de votre application. Ce choix indique au logiciel de charger les paramètres de Google directement dans la mémoire vive de votre ordinateur. Écrivez une question dans la zone de texte inférieure pour tester la réactivité du système. L’intelligence artificielle formule ses réponses instantanément et localement, prouvant que votre machine n’envoie plus aucune donnée vers des serveurs externes.