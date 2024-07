Téléchargez vite The First Templar sur GOG, avant qu’il ne redevienne payant !

Si vous connaissez The Witcher ou Cyberpunk, vous connaissez forcément le studio derrière eux : CD Projekt RED. Après avoir mis à disposition gratuitement Shadows : Awakening, le studio revient une fois de plus pour régaler sa communauté. Cette fois, c’est au tour des fans d’Ezio Auditore da Firenze d’être servis. Certes, ce n’est pas Assassin’s Creed 2, mais c’est tout comme : The First Templar. Il est téléchargeable en version complète sur GOG, la plateforme de CD Projekt. Attention, l’offre expire bientôt, alors, foncez !

Découvrez et percez les secrets de l’ordre des Templiers

Sorti en 2011, The First Templar est un jeu d’action-aventure développé par Haemimont Games. Le jeu se déroule en Europe du XIIIe siècle, en pleine période des templiers. Vous incarnez le templier français Celian d’Arestide ou sa compagne Marie d’Ibelin. Vous pouvez switcher entre ces deux personnages en mode solo, ou choisir l’un d’eux si vous préférez jouer en coop.

La mission du couple est de percer à jour le secret derrière l’Ordre des Templiers et le trésor qu’il tient à protéger du monde extérieur : le Saint Graal. Pour cela, ils devront s’infiltrer dans l’organisation, tromper la vigilance de ses membres, et parfois, croiser le fer avec eux. Chaque personnage possède un panel d’atouts au combat, et peut acquérir de nouvelles compétences au fil du jeu.

The First Templar est gratuit, mais à durée limitée

Même si on est loin d’un scénario à la Assassin’s Creed, The First Templar aura de quoi vous occuper pour quelques dizaines heures. De plus, il est gratuit et disponible dans sa version complète. Vous n’aurez donc rien à perdre en redécouvrant ce titre, 13 ans après sa sortie.

Toutefois, il faut vous dépêcher, car l’offre se termine le 6 juillet à 13h00 UTC. Si vous voulez le télécharger, rendez-vous sur GOG et connectez-vous à votre compte. Ensuite, recherchez “The First Templar”, et une fois qu’il apparaît dans les résultats, cliquez sur Ajouter à la bibliothèque.

Rien de plus simple !

Découvrez la bande-annonce du jeu dans la vidéo ci-dessous :