Test – Cherry M68 Wireless: une souris performante et accessible

Dans un marché saturé par des périphériques de plus en plus sophistiqués, la Cherry M68 Wireless se présente comme une alternative intéressante. Notamment pour les utilisateurs cherchant un équilibre entre simplicité, performance et accessibilité. Bien que souvent éclipsée par des modèles plus haut de gamme comme les versions « Pro ». Cette souris sans fil parvient à offrir une expérience utilisateur solide et des fonctionnalités adaptées à une grande variété de tâches.

Cet article explore en profondeur les caractéristiques, l’ergonomie, les performances et les usages spécifiques de la Cherry M68 Wireless. Tout en mettant en lumière les points forts qui la différencient dans sa catégorie.

Design et Ergonomie de la M68 Wireless

Dès le premier contact, la Cherry M68 Wireless impressionne par sa qualité de fabrication. La souris présente un design minimaliste, mais élégant, avec une attention particulière portée aux détails ergonomiques. Les lignes sont douces et symétriques, rendant la souris ambidextre, un avantage notable pour les utilisateurs gauchers. Ces derniers sont fréquemment négligés dans ce segment du marché.

Matériaux et finitions

Le corps de la souris est principalement en plastique de haute qualité avec une finition mate qui résiste bien aux traces de doigts. La texture légèrement granuleuse sur les côtés offre une meilleure prise en main. Cela contribue à réduire la fatigue lors de longues sessions de travail. Le design ne se veut pas aussi avant-gardiste que certaines autres marques, mais Cherry a clairement opté pour une approche fonctionnelle, privilégiant la durabilité et la simplicité.

Prise en main

En termes de dimensions, la Cherry M68 est bien adaptée à une large gamme de tailles de mains. Peu importe que ce soit pour une prise en main « palm grip » (toute la main repose sur la souris) ou « claw grip » (doigts repliés en forme de griffe). Son poids léger (environ 90g) est un atout pour la portabilité. Cela garantit un confort lors des déplacements fréquents ou des séances prolongées.

Caractéristiques techniques

Technologie sans fil

Le point fort de la Cherry M68 Wireless réside dans sa connexion sans fil utilisant une fréquence de 2,4 GHz via un dongle USB inclus. Cette technologie assure une connexion stable sans latence notable. Cela rend la souris idéale pour des tâches nécessitant une précision moyenne à élevée. Contrairement à certaines souris Bluetooth qui peuvent souffrir de délais. La connexion ici est immédiate et fiable, même dans des environnements où plusieurs périphériques sans fil sont présents.

Capteur optique

La M68 intègre un capteur optique réglable sur trois niveaux de sensibilité (800, 1200, 2400 DPI), permettant à l’utilisateur d’ajuster la précision selon les besoins. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un capteur de niveau gaming. Il est largement suffisant pour une utilisation bureautique et pour les applications graphiques nécessitant une bonne précision. Sur une variété de surfaces, le capteur fonctionne de manière fluide, bien que l’utilisation d’un tapis de souris puisse optimiser la glisse.

Autonomie et gestion de l’énergie

La Cherry M68 Wireless possède une batterie intégrée offrant jusqu’à 6 mois d’autonomie avec une seule charge en utilisation modérée. Cela la place au-dessus de nombreuses concurrentes dans cette gamme de prix. Elle se recharge via un câble USB-C, qui est en passe de devenir le standard pour les périphériques modernes, garantissant une recharge rapide et universelle. Un point particulièrement apprécié est son mode veille automatique. La souris en sommeil après quelques minutes d’inactivité, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie sans intervention manuelle.

Personnalisation des boutons

La souris est équipée de boutons programmables via le logiciel de Cherry, disponible en téléchargement sur leur site officiel. Bien que la personnalisation soit basique comparée à des souris haut de gamme. Elle permet tout de même de modifier les fonctions des boutons. En créant des raccourcis pour des applications spécifiques ou des fonctionnalités bureautiques comme le copier-coller rapide, la gestion de fenêtres, etc. Cette flexibilité augmente la productivité dans un cadre professionnel.

Compatibilité multiplateforme

Un autre point fort est la compatibilité étendue de la M68. Elle fonctionne aussi bien sous Windows que macOS, et même avec certains systèmes Linux, sans besoin d’installer de pilotes spécifiques. La simplicité du plug-and-play fait que la souris peut être utilisée avec une grande variété d’appareils. Cela peut aller des ordinateurs portables aux tablettes. Voire des télévisions intelligentes ou des consoles de jeu pour des usages basiques.

Performances générales

Usage bureautique

Dans un cadre bureautique, la Cherry M68 Wireless se comporte de manière exemplaire. La fluidité de la connexion sans fil couplée à un capteur précis permet une navigation efficace entre les applications. Le réglage DPI adaptable est un atout pour ceux qui alternent entre des tâches qui demandent une précision (comme l’édition de documents ou le graphisme léger) et d’autres plus simples, comme la navigation sur Internet.

Usage créatif

Pour les créateurs de contenu ou les graphistes, la M68 peut répondre aux besoins de base. Certes, elle ne propose pas les performances extrêmes des souris professionnelles dédiées au design. Toutefois, elle permet de travailler dans des logiciels comme Photoshop ou Illustrator avec une précision tout à fait satisfaisante. Le niveau de personnalisation des boutons peut aussi accélérer certains flux de travail en permettant de configurer des raccourcis pour des outils fréquemment utilisés.

Usage occasionnel pour le gaming

Même si elle n’est pas spécifiquement orientée gaming, la Cherry M68 peut tout à fait convenir pour des jeux légers ou occasionnels. Les joueurs très compétitifs qui ont besoin de capteurs ultraprécis à haute résolution trouveront peut-être ses limitations, mais pour du gaming casual, elle se défend bien.

Conclusion

La Cherry M68 Wireless est une souris sans fil polyvalente, bien construite et très ergonomique. Elle se distingue par sa simplicité, sa fiabilité et ses performances solides pour un usage quotidien. Si vous êtes à la recherche d’une souris sans fil performante sans tomber dans le haut de gamme coûteux, la Cherry M68 représente un excellent compromis. Elle satisfera aussi bien les professionnels que les utilisateurs occasionnels, offrant un bon équilibre entre fonctionnalités et prix abordable.

