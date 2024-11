HONOR Magic7 & Qualcomm : L’IA qui simplifie votre quotidien dès octobre !

C’est une grande journée pour la technologie ! La marque haut de gamme, HONOR, vient de nous surprendre avec une annonce majeure. Leur future série Magic7 promet d’amener l’intelligence artificielle à un tout autre niveau, grâce à sa plateforme Snapdragon® 8 Elite produite par Qualcomm Technologies, Inc.

L’alliance de deux géants technologiques

Le futur de l’IA est entre leurs mains ! Ces deux géants viennent d’annoncer l’intégration d’une technologie IA avant-gardiste dans leur nouvelle série Magic7. Parmi les révélations, on découvre le premier Agent IA intégré pour un écosystème ouvert. Le NPU permet également un rendu graphique en temps réel pour le gaming mobile. C’est en tout cas ce que nous promet le Dr. Ray Guo, CMO de HONOR Device Co., Ltd, qui parle d’une véritable révolution de l’expérience utilisateur.

Cela confirme les propos de Chris Patrick, Vice-Président Senior et Directeur Général des Appareils Mobiles chez Qualcomm Technologies, Inc. En effet, il affirme que cette alliance entre les deux entreprises va repousser les limites de l’IA.

IA Autopilot : Une évolution majeure

La série HONOR Magic7 introduira le premier agent IA intégré pour un écosystème ouvert de l’industrie. Cet agent IA pourra effectuer diverses tâches, telles que planifier des voyages, réserver des billets, gérer le calendrier, les notifications, ou encore le transfert de fichiers entre applications. Une réelle évolution qui rendra certainement notre vie beaucoup plus facile!

De plus, cette série introduira pour la première fois l’IA générative intégrée directement dans les jeux, alimentée par le calcul NPU. Cela réduira la charge sur le GPU. En conséquence, la température de l’appareil diminuera, tout en offrant une expérience de jeu optimale.

MagicRing : Un écosystème au cœur de l’expérience utilisateur

HONOR et Qualcomm Technologies travaillent main dans la main pour nous proposer un écosystème ultra-connecté et flexible. C’est là qu’intervient la technologie MagicRing, qui a pour but de transformer l’expérience utilisateur en matière de connectivité, d’interaction et de performance.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle technologie nous promet beaucoup! En effet, elle simplifie l’expérience multi-appareils basée sur l’IA, en assurant un flux sécurisé et fluide de services et d’informations entre les dispositifs. On l’attend avec impatience!

Propulsée par le Snapdragon 8 Elite et MagicOS 9.0, la série HONOR Magic7 nous promet une nouvelle ère de l’IA Autopilot. Préparez-vous, car la série HONOR Magic7 sera lancée en Chine le 30 octobre 2024! Et vous, que pensez-vous de ces nouvelles avancées ? Êtes-vous prêts à accueillir ce futur technologique chez vous?