FIX 2024 : RGBLab lance Arion, une solution innovante pour la mobilité autonome

RGBLab Co., Ltd., dirigée par Alex Kim, a marqué sa présence au Future Innovation Tech Expo 2024 (FIX 2024) avec le lancement de sa nouvelle plateforme de contrôle pour véhicules autonomes, Arion. Cet événement, tenu à Daegu du 23 au 26 octobre, a offert à RGBLab une opportunité unique de présenter Arion à un public international, soulignant son potentiel dans le domaine de la mobilité et des drones de transport.

Arion : une plateforme d’IA intégrée pour le contrôle des véhicules autonomes

Reconnue pour son expertise en mobilité du futur, RGBLab a capté l’attention du secteur avec Arion IMC, un ordinateur de mission embarqué conçu pour les véhicules et robots autonomes. La plateforme Arion se distingue par sa capacité à contrôler et surveiller plusieurs véhicules sans équipage en temps réel, permettant ainsi une gestion optimisée et centralisée. Cette technologie propre à RGBLab représente un pas important dans le secteur de la mobilité autonome, attirant l’intérêt de nombreux experts et investisseurs présents au salon.

Une vision d’expansion vers la logistique et l’UAM

Fort de son succès, RGBLab projette de diversifier les usages d’Arion, en ciblant de nouveaux marchés comme la logistique et la mobilité aérienne urbaine (UAM). Le développement de systèmes adaptés aux véhicules aériens avancés (AAV) sans équipage de classe 45 kg est au cœur de cette expansion. En s’ouvrant à l’UAM, RGBLab vise à intégrer des solutions complètes de gestion logistique dans un secteur en pleine croissance.

À travers des démonstrations au FIX 2024, la société a montré la polyvalence d’Arion et ses capacités avancées : suivi d’objets basé sur l’IA, estimation de coordonnées, et exécution de missions autonomes. Alex Kim, CEO de RGBLab, a souligné l’impact de la plateforme : « Arion est déjà largement adoptée par des entreprises recherchant des solutions autonomes pour des tâches complexes. FIX 2024 nous permet de partager nos réussites et de développer des liens avec de nouveaux secteurs. »

Un impact déjà prouvé dans des applications variées

Le potentiel d’Arion a été validé par la victoire de RGBLab au Drone Bot Challenge du ministère de la Défense dans la catégorie « Challenge Technique ». Première plateforme autonome fournie à l’armée coréenne, Arion prouve son efficacité dans des missions exigeantes. Ses applications vont au-delà de la défense, incluant des livraisons de biens essentiels dans des régions éloignées et un système de surveillance routière en temps réel déployé dans des zones isolées, comme Uljin-gun.

FIX 2024 : un salon de référence pour la technologie et l’innovation

Le FIX 2024 a proposé une vaste gamme d’expositions spécialisées, de conférences et de programmes business en lien avec la mobilité, la robotique, et l’intelligence artificielle. Les visiteurs ont exploré des innovations en conduite autonome et mobilité aérienne au DIFA 2024, situé dans l’aile est d’EXCO, où des tendances en UAM, batteries et services technologiques étaient mises en avant. Le salon a également accueilli l’ICT Convergence Expo Korea dans l’aile ouest, avec des technologies en IA, big data, et blockchain, ainsi que le Daegu Robot Expo, qui a montré des solutions de robots industriels et humanoïdes. La Start-up Arena, récemment inaugurée, a facilité les rencontres entre startups et experts de l’accélération, comme Samsung C-Lab et Plug and Play, renforçant le rôle de FIX comme plateforme de collaboration et d’innovation.

Avec Arion, RGBLab incarne parfaitement la mission de FIX 2024 : propulser les technologies autonomes vers des applications concrètes et diversifiées, touchant des domaines variés et à fort impact.