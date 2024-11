NETGEAR – Optimisez votre expérience PS5 Pro : Fluidité et Rapidité garanties !

Avec le lancement de la PS5 Pro, l’univers du gaming entre dans une nouvelle ère. Pour vous aider à profiter pleinement de cette expérience, NETGEAR propose toute sa gamme WiFi 7. Ces solutions WiFi innovantes sont conçues pour offrir des vitesses ultra-rapides. Elles garantissent également une couverture extensive et une fiabilité sans faille pour révolutionner votre expérience de jeu.

Retour sur des performances inégalables avec le système Mesh WiFi 7 Orbi 970

Le système Mesh WiFi 7 Orbi 970 de NETGEAR est tout simplement l’allié idéal pour maximiser la performance de votre PS5 Pro. Avec des vitesses allant jusqu’à 27 Gbit/s et une couverture pouvant atteindre les 900 m2, vous profitez d’une excellente connexion, même aux extrémités de votre domicile. La technologie Quad-Band exclusive assure une fluidité hors pair. Elle maintient des performances optimales, même pour les jeux exigeants en streaming 8K. Et pour optimiser davantage votre expérience gaming, le port Internet 10 Gbit/s vous assure une absence totale de lags !

Le système Mesh WiFi 7 Orbi 770 NETGEAR : Un gage de fluidité pour vos parties de jeux

Le système Mesh WiFi 7 Orbi 770 de NETGEAR , pour sa part, propose des vitesses impressionnantes atteignant 11 Gbit/s. Cerise sur le gâteau : sa technologie Tri-Band et son port Internet 2,5 Gbit/s garantissent une expérience fluide et sans latence, même lors des sessions multijoueurs les plus intenses. De plus, il offre une couverture étendue, idéale pour répondre aux besoins des grandes maisons ou des environnements à forte demande de connexion.

N’hésitez pas à choisir le routeur WiFi 7 Nighthawk RS300 NETGEAR

Le routeur NETGEAR WiFi 7 Nighthawk RS300 est une option attrayante qui allie performances et prix abordable. Avec des vitesses WiFi atteignant 9,3 Gbit/s, vous bénéficiez d’une connexion stable, tandis que la couverture jusqu’à 185 m² assure une connexion dans chaque coin de votre domicile. En outre, la technologie WiFi 7 réduit la latence, optimisant ainsi votre expérience sur la PS5 Pro.

Le routeur WiFi 7 Nighthawk RS700S : l’ultime performance pour les gamers les plus exigeants

Le Nighthawk RS700S est quant à lui capable de délivrer des vitesses impressionnantes de 19 Gbit/s. Grâce à sa couverture 360° pouvant atteindre jusqu’à 275 m² et à ses ports Ethernet de 10 Gbit/s, il assure une connexion stable et ultra-rapide. De plus, cerise sur le gâteau, le RS700S vous offre la possibilité de personnaliser et de prioriser vos appareils.

Chaque innovation WiFi 7 de NETGEAR se positionne en partenaire de choix pour la PS5 Pro comme tous les autres appareils, améliorant ainsi votre expérience de gaming. Alors n’attendez plus, plongez dans cette nouvelle ère de jeu et partagez vos meilleures performances avec nous!