Apryse améliore l’accessibilité des documents avec LEADTOOLS

Apryse continue à innover avec la sortie de la version 11.0 de ses SDK. Cette mise à jour renforce sa dominance dans le traitement de documents grâce à l’intégration de technologies de pointe telles que LEADTOOLS. La nouvelle version améliore l’extraction de données et respecte les normes d’accessibilité, un atout majeur pour les développeurs et les entreprises.

L’élément clé de la version 11.0 d’Apryse est l’intégration de LEADTOOLS. Ce partenariat permet d’améliorer les capacités d’IDP, surtout pour le traitement des codes-barres et la reconnaissance optique de caractères. Désormais, les SDK d’Apryse peuvent détecter plus de 100 types de codes-barres avec une rapidité remarquable.

Améliorations de l’IDP avec la version 11.0

La précision de l’OCR est également optimisée grâce à LEADTOOLS. Avec une précision améliorée de 20% et des vitesses de traitement jusqu’à 8-10 fois plus rapides, l’extraction de données devient plus efficace. Ces avancées permettent aux développeurs de fournir des solutions plus intelligentes et automatisées, idéales pour divers secteurs comme la finance et la santé.

Accessibilité et conformités du WebViewer 11.0

Apryse prend au sérieux l’accessibilité. En effet, avec WebViewer 11.0, les normes WCAG 2.1 AA UI sont pleinement respectées, ce qui assure une expérience utilisateur inclusive. Par conséquent, les développeurs peuvent facilement créer des applications web conformes, facilitant ainsi le travail avec des fichiers PDF et DOCX. De plus, une nouvelle fonction d’étiquetage automatique améliore encore l’accessibilité des documents.

En conclusion, Apryse renforce sa position de leader avec sa version 11.0, intégrant LEADTOOLS. Ces développements offrent des performances inégalées en traitement de documents et une conformité accrue aux normes d’accessibilité. Apryse continue d’offrir des solutions flexibles et innovantes pour les entreprises, impactant positivement la gestion documentaire.

