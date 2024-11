Astronergy inspire un futur solaire prometteur et vert

La société Astronergy marque un tournant avec le lancement de sa campagne 2024, intitulée « Solar Together, For A Green World ». Ce projet ambitieux souligne l’engagement continu d’Astronergy envers un avenir durable et invite le monde entier à se joindre à cette mission verte. En combinant innovations technologiques et collaborations mondiales, Astronergy fait un appel à l’action pour un changement positif.

astronergy lance sa campagne mondiale 2024

En octobre 2023, Astronergy a révélé son initiative « From Zero to Zero », prônant des pratiques durables. En 2024, la campagne « Solar Together, For A Green World » continue ce voyage ambitieux. Au cœur de cette campagne, une nouvelle vidéo d’entreprise met en lumière les bénéfices et réussites d’Astronergy. Cette vidéo illustre à la fois le rôle central de la recherche et développement et l’impact global de l’entreprise.

innovation durable et technologie avancée

Astronergy ne cesse de repousser les limites technologiques. Grâce à la transition vers la technologie cellulaire TOPCon 4.0, l’efficacité atteint désormais 27,17 %. De plus, l’intégration de technologies de pointe comme le SMBB (Super Multi-Busbar) et le ZBB (Zero BusBar) assure des performances inégalées. D’ici mai 2024, Astronergy prévoit de livrer 100 GW de modules solaires à travers ses 11 bases de production mondiales.

événements pour un avenir énergétique vert

La campagne comprend plusieurs événements destinés à unir les forces. Parmi eux, l’Astronergy Factory Tour offre une immersion dans le monde de l’énergie solaire. Une vidéo spéciale pour le 18e anniversaire d’Astronergy partagera son histoire et sa vision. Les portes ouvertes pour les médias et les présentations de projets renforcent cette conviction de créer un réseau mondial engagé vers la durabilité.

Astronergy met un point d’honneur à forger des partenariats significatifs. Avec cette nouvelle campagne, l’entreprise souhaite sensibiliser et mobiliser particuliers, entreprises et communautés solaires du monde entier. Ensemble, ils peuvent écrire une nouvelle page pour un avenir énergétique durable et harmonieux. Pour en savoir plus, découvrez leurs initiatives sur les réseaux sociaux.

