iPad 2026 : Air M4, iPad 19 et Mini A19 Pro, les grandes nouveautés

Apple prépare une année 2026 riche en évolutions pour sa gamme iPad. Trois modèles se démarquent particulièrement : l’iPad Air qui passe à la puce M4, l’iPad 19 qui rend l’intelligence artificielle accessible au plus grand nombre, et l’iPad mini qui adopte enfin l’A19 Pro et l’écran OLED. Ces mises à jour ne bouleversent pas le design, mais elles marquent une étape importante dans la stratégie d’Apple pour rendre ses tablettes plus puissantes, plus intelligentes et plus adaptées aux usages modernes.

iPad Air M4 : puissance et connectivité améliorées

L’iPad Air de 2026 sera le premier à intégrer la puce M4. Cette évolution promet une hausse de performance de 10 à 20% par rapport au M3, ce qui se traduira par une meilleure fluidité dans les applications créatives, les jeux et le multitâche. Les utilisateurs pourront profiter d’une expérience plus rapide et plus stable, même dans les tâches les plus exigeantes.

En plus de cette nouvelle puce, l’iPad Air devrait adopter les composants maison d’Apple, comme le modem C1X et la puce réseau N1. Ces ajouts permettront de profiter du Wi-Fi 7 et d’une connectivité cellulaire plus rapide. L’écran LCD restera en place, mais avec une luminosité améliorée à 600 nits. L’OLED, lui, n’arrivera qu’en 2027.

iPad 19 : l’intelligence artificielle pour tous

Le nouvel iPad d’entrée de gamme, souvent appelé iPad 19, sera équipé de la puce A19. Cette mise à jour ne se limite pas à une simple amélioration de puissance. En effet, elle permettra d’accéder aux fonctionnalités d’Apple Intelligence, jusque-là réservées aux modèles plus chers. Les utilisateurs pourront ainsi profiter d’une tablette abordable mais capable d’offrir des expériences personnalisées et intelligentes.

Apple prévoit aussi d’intégrer ses nouveaux modems et puces réseau maison à ce modèle, garantissant une meilleure connectivité. Vendu autour de 349 dollars, et parfois en promotion à 299, l’iPad 19 deviendra une option très attractive pour les familles, les étudiants et tous ceux qui cherchent une tablette polyvalente sans se ruiner.

iPad Mini A19 Pro : l’OLED enfin au rendez-vous

L’iPad mini, qui n’avait pas connu de refonte majeure depuis 2021, sera enfin mis à jour en 2026. Il intégrera la puce A19 Pro, mais la véritable révolution viendra de l’écran OLED. Cette technologie apportera des contrastes plus profonds, des couleurs éclatantes et une consommation énergétique optimisée, transformant l’expérience visuelle sur ce format compact.

Autre nouveauté importante : une meilleure résistance à l’eau. Concrètement, l’iPad mini deviendra ainsi plus adapté aux usages nomades. Avec ces changements, Apple marque le cinquième anniversaire du dernier redesign du mini en lui offrant une mise à jour digne des modèles premium.