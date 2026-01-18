Immersion Éblouissante : Hisense réinvente le home cinéma pour 2026

Hisense revient en force au CES 2026 avec une vision ambitieuse de l’avenir de l’affichage. La marque chinoise, aujourd’hui leader dans les technologies de vidéoprojection, affirme haut et fort ses valeurs d’innovation, de couleurs éclatantes et d’immersion totale. Cette année encore, elle prouve qu’elle sait imposer le rythme, dix ans après avoir inventé le concept du LaserTV.

Des technologies laser toujours plus impressionnantes

L’histoire entre Hisense et la projection laser ne date pas d’hier. En 2019, la firme présentait pour la première fois la technologie TriChroma, offrant une fidélité des couleurs inégalée. Aujourd’hui, ce savoir-faire s’incarne dans deux nouveautés très attendues : le XR10 et le PX4-PRO. Ces projecteurs couvrent des tailles d’image de 65 à 300 pouces pour répondre à toutes les envies de cinéma maison.

Le XR10 de Hisense se distingue tout particulièrement. Ce projecteur laser compact embarque le nouveau moteur LPU 3.0 et un chipset sur-mesure. Résultat : une luminosité record de 6 000 lumens ANSI, pour une projection éclatante même en pleine lumière du jour. Un système IRIS intelligent ajuste automatiquement l’image selon la clarté ambiante. Grâce à sa couverture colorimétrique BT.2020 de jusqu’à 110%, le XR10 offre une fidélité visuelle souvent réservée aux salles obscures professionnelles.

Un équipement pensé pour la maison… et bien plus !

Vous rêvez d’un home cinéma chez vous ? Le PX4-PRO vous tend les bras. Ce projecteur à ultra-courte focale, digne successeur du PX3-PRO, propose une image de 200 pouces en 4K grâce à la technologie wobulation. Sa luminosité de 3 500 lumens ANSI et son contraste maximal de 6000:1 s’allient à la technologie TriChroma pour un spectacle visuel vibrant et détaillé.

La certification IMAX Enhanced et la très faible latence séduiront autant les cinéphiles que les amateurs de jeux vidéo. L’encombrement minimal du PX4-PRO lui permet de s’intégrer dans tous types d’intérieurs, sans sacrifier le style ni la qualité audiovisuelle. Son lancement est prévu pour la fin de l’année 2026.

Avec cette nouvelle gamme, Hisense affirme son leadership sur la vidéoprojection laser et l’immersion grand format. Le tout, sans jamais oublier la flexibilité et le confort des utilisateurs. Pour découvrir ces innovations de près, rendez-vous du 6 au 9 janvier 2026 sur leur stand au CES de Las Vegas ! Dites-nous : quelle innovation attendez-vous le plus ? Partagez vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !