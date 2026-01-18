Actualités

Immersion Éblouissante : Hisense réinvente le home cinéma pour 2026

il y a 1 heureDernière mise à jour: 18 janvier 2026
2 minutes de lecture
Hisense home cinéma pour 2026

Hisense revient en force au CES 2026 avec une vision ambitieuse de l’avenir de l’affichage. La marque chinoise, aujourd’hui leader dans les technologies de vidéoprojection, affirme haut et fort ses valeurs d’innovation, de couleurs éclatantes et d’immersion totale. Cette année encore, elle prouve qu’elle sait imposer le rythme, dix ans après avoir inventé le concept du LaserTV.

Des technologies laser toujours plus impressionnantes

L’histoire entre Hisense et la projection laser ne date pas d’hier. En 2019, la firme présentait pour la première fois la technologie TriChroma, offrant une fidélité des couleurs inégalée. Aujourd’hui, ce savoir-faire s’incarne dans deux nouveautés très attendues : le XR10 et le PX4-PRO. Ces projecteurs couvrent des tailles d’image de 65 à 300 pouces pour répondre à toutes les envies de cinéma maison.

Le XR10 de Hisense se distingue tout particulièrement. Ce projecteur laser compact embarque le nouveau moteur LPU 3.0 et un chipset sur-mesure. Résultat : une luminosité record de 6 000 lumens ANSI, pour une projection éclatante même en pleine lumière du jour. Un système IRIS intelligent ajuste automatiquement l’image selon la clarté ambiante. Grâce à sa couverture colorimétrique BT.2020 de jusqu’à 110%, le XR10 offre une fidélité visuelle souvent réservée aux salles obscures professionnelles.

Hisense TriChroma

Un équipement pensé pour la maison… et bien plus !

Vous rêvez d’un home cinéma chez vous ? Le PX4-PRO vous tend les bras. Ce projecteur à ultra-courte focale, digne successeur du PX3-PRO, propose une image de 200 pouces en 4K grâce à la technologie wobulation. Sa luminosité de 3 500 lumens ANSI et son contraste maximal de 6000:1 s’allient à la technologie TriChroma pour un spectacle visuel vibrant et détaillé.

La certification IMAX Enhanced et la très faible latence séduiront autant les cinéphiles que les amateurs de jeux vidéo. L’encombrement minimal du PX4-PRO lui permet de s’intégrer dans tous types d’intérieurs, sans sacrifier le style ni la qualité audiovisuelle. Son lancement est prévu pour la fin de l’année 2026.

Avec cette nouvelle gamme, Hisense affirme son leadership sur la vidéoprojection laser et l’immersion grand format. Le tout, sans jamais oublier la flexibilité et le confort des utilisateurs. Pour découvrir ces innovations de près, rendez-vous du 6 au 9 janvier 2026 sur leur stand au CES de Las Vegas ! Dites-nous : quelle innovation attendez-vous le plus ? Partagez vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !

il y a 1 heureDernière mise à jour: 18 janvier 2026
2 minutes de lecture
Photo de Christiane

Christiane

Christiane est votre experte en technologies numériques et innovations. Découvrez ses analyses approfondies et ses perspectives sur les dernières tendances high-tech, la cybersécurité, et l'impact des technologies émergentes sur notre quotidien. Restez connecté pour des conseils experts et des mises à jour incontournables.

Articles similaires

Série Galaxy Book6 : une nouvelle gamme de PC taillée pour l’excellence
Surprenez-vous : Des Galaxy Book6 puissants pour une expérience inédite
il y a 2 minutes
resident-evil-requiem-showcase
Gameplay différent pour Leon et Grace, des zombies plus intelligents…Resident Evil Requiem se dévoile un peu plus lors du Resident Evil Showcase
il y a 7 heures
Innovation captivante - Changhong
Innovation captivante : Changhong promet une maison intelligente et sereine
il y a 8 heures
Yaber Home lance deux aspirateurs sans fil pour simplifier le nettoyage domestique.
Yaber Home frappe fort avec ses nouveaux aspirateurs sans fil innovants
il y a 23 heures
Bouton retour en haut de la page