Découvrez le nouveau câble 16K de Silkland, une innovation inégalée

Silkland vient de lancer un produit innovant : le premier câble USB C vers DisplayPort 2.1 16K certifié VESA. Ce câble, disponible sur Amazon, promet de révolutionner l’affichage visuel en offrant des résolutions ultra-élevées. Découvrez comment ce nouveau câble peut transformer votre expérience visuelle.

un câble révolutionnaire pour des résolutions ultra-élevées

Le câble USB C vers DisplayPort 2.1 de Silkland supporte la résolution 16K. Les utilisateurs bénéficient d’un niveau de détail inégalé. Ce câble est idéal pour les ordinateurs haut de gamme, les jeux et les applications professionnelles.

Il est aussi rétrocompatible avec les résolutions 8K et 4K, ce qui en fait une solution polyvalente et évolutive.

compatibilité et performances sans compromis

L’une des principales caractéristiques du câble est sa prise en charge bidirectionnelle. Il connecte des appareils USB C (ordinateurs portables, téléphones, tablettes) à des moniteurs DisplayPort et vice versa.

De plus, il est compatible avec Thunderbolt 5/4/3, offrant une expérience plug-and-play. Le DisplayPort 2.1 augmente les vitesses de connexion jusqu’à 40 Gbps et prend en charge des résolutions très élevées telles que 16K@30Hz, 8K@120Hz et 4K@240Hz.

des fonctionnalités avancées pour une utilisation polyvalente

Ce produit prend également en charge les technologies HDR et HDCP2.3, ainsi que G-Sync et Free Sync. Cela garantit une lecture vidéo fluide sans scintillement. Le câble permet de relier plusieurs moniteurs en guirlande, grâce au transport de flux multiples.

Il fonctionne en mode Clamshell et dispose de la norme DSC 1.2a, permettant une vidéo haute résolution et un taux d’images élevé via des interfaces existantes.

Silkland, fondée en 2019, est engagée dans la recherche et le développement de câbles haut de gamme. Ce nouveau câble USB C vers DisplayPort 2.1, certifié VESA, reflète cet engagement. Il offre des performances et une fiabilité optimales avec un design ergonomique. En somme, Silkland propose une solution innovante pour répondre aux besoins exigeants des utilisateurs modernes. Pour en savoir plus, visitez leur page produit sur Amazon.

