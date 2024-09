Découvrez la QooCam 3 Ultra : une caméra 360° époustouflante

La société Kandao Technology a récemment dévoilé la QooCam 3 Ultra, la première caméra 360° portable au monde capable d’enregistrer en 8K HDR 10 bits. Cet appareil révolutionnaire établit une nouvelle norme dans le domaine de l’imagerie panoramique.

fonctionnalités avancées de la QooCam 3 Ultra

La QooCam 3 Ultra propose des fonctionnalités impressionnantes. Elle peut enregistrer des vidéos en ultra-haute définition 8K à 30 images par seconde et en 5,7K à 60 images par seconde. Les utilisateurs peuvent capturer des photos panoramiques de 96 mégapixels et profiter de la vidéo HLG 10 bits. La caméra intègre également le mode « Dynamic Range Boost » et un mode à objectif unique. Elle possède un GPS intégré et offre une capacité de stockage de 128 Go.

performances de la QooCam 3 Ultra en imagerie panoramique

Ce nouveau modèle excelle dans les conditions de faible luminosité grâce à son capteur de 1/1,7″ et son ouverture F1.6. La technologie de suréchantillonnage 8K permet des enregistrements vidéo à haute fréquence d’images. En outre, la QooCam 3 Ultra propose un enregistrement au ralenti à 120 images par seconde. Pour la photographie, ses algorithmes propriétaires capturent et reproduisent les détails complexes des images, rendant l’imagerie professionnelle plus accessible.

polyvalence et robustesse pour les activités extrêmes

La QooCam 3 Ultra est idéale pour diverses situations créatives. Son mode à objectif unique est parfait pour les blogues vidéo et les sports. La technologie de stabilisation SuperSteady assure des images stables lors d’activités rapides. De plus, cette caméra est certifiée IP68 pour l’étanchéité à la poussière et à l’eau. Sa batterie de 2280 mAh est durable, et elle dispose d’une batterie remplaçable pour de longues sessions de prise de vue.

En conclusion, la QooCam 3 Ultra de Kandao Technology révolutionne l’imagerie panoramique avec ses capacités 8K HDR 10 bits et ses nombreuses fonctionnalités avancées. Que vous soyez un amateur ou un professionnel, cet appareil vous permettra de créer des contenus visuels saisissants et de haute qualité.

Lisez notre dernier article tech : Tim Claes apporte son expertise à CLEVR en tant que nouveau PDG