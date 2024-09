ASUS ROG dévoile une nouvelle gamme de périphériques gaming pour les joueurs compétitifs

ASUS Republic of Gamers (ROG) continue d’innover pour les passionnés de gaming et les professionnels de l’esport avec de nouveaux périphériques. Lors de la Gamescom 2023, la marque a dévoilé une série de nouveaux périphériques conçus pour proposer des performances de pointe aux joueurs les plus exigeants. Avec des nouveautés comme le clavier ROG Falchion Ace HFX, la souris ROG Harpe Ace Mini, et le casque ROG Pelta, ASUS ROG s’impose encore une fois comme un leader incontournable dans l’univers des accessoires gaming.

Une gamme de claviers innovants pour les gamers parmi les nouveaux périphériques d’Asus ROG

ASUS ROG présente deux nouveaux claviers dans la gamme de périphériques : le ROG Falchion Ace HFX et le ROG Strix Scope II 96 RX Wireless. Le ROG Falchion Ace HFX se distingue par sa compacité, avec une disposition de touches au format 65 % dans un châssis de clavier 60 %. Il est équipé de commutateurs magnétiques ROG HFX, proposant une frappe réactive et personnalisable. Le clavier propose un polling rate jusqu’à 8000 Hz, assurant une vitesse de réponse ultra-rapide, idéale pour les jeux de type FPS. De plus, des fonctionnalités comme le mode Rapid Trigger et Speed Tap garantissent une réactivité sans faille, permettant aux joueurs de rester compétitifs dans les moments les plus intenses.

Aussi, de son côté, le ROG Strix Scope II 96 RX Wireless propose une connectivité tri-mode, avec le Bluetooth, le sans fil 2,4 GHz avec la technologie ROG SpeedNova, et une connexion USB filaire. Ce clavier est équipé de commutateurs optiques ROG RX qui assurent une frappe ultra-stable avec un temps de réponse quasi instantané. Le clavier propose également des touches de raccourci pour le streaming, un repose-poignet amovible, et des capuchons de touches en ABS traités aux UV pour une durabilité accrue. Ces deux claviers sont conçus pour procurer une expérience de frappe confortable et performante, répondant aux besoins des gamers professionnels. Ils s’inscrivent parfaitement dans la gamme de périphériques d’Asus ROG.

Des périphériques pour une expérience de jeu optimisée

La nouvelle ROG Harpe Ace Mini est une souris gaming compacte, héritant du design original de la ROG Harpe Ace, mais dans un format plus petit, idéal pour s’adapter à diverses tailles de mains et styles de grip. Elle propose un capteur optique ROG AimPoint Pro de 42 000 ppp, garantissant une précision ultime. Ainsi, sa coque légère, fabriquée en nylon biosourcé, assure une prise en main confortable et un contrôle optimal, même lors de longues sessions de jeu. De plus, la Harpe Ace Mini dispose de la technologie sans fil ROG SpeedNova, garantissant une latence ultra-faible et une autonomie impressionnante de 105 heures.

Également, le casque ROG Pelta achève cette gamme avec une connectivité tri-mode, dont le Bluetooth, le sans fil 2,4 GHz, et une connexion filaire via USB. Ce casque dispose de transducteurs ROG de 50 mm avec diaphragme plaqué titane, garantissant un son riche et immersif. Aussi, le microphone à super-large bande de 10 mm garantit une communication claire et précise, même dans les environnements de jeu les plus bruyants. Léger et confortable, le ROG Pelta se destine à des sessions de jeu prolongées, offrant jusqu’à 60 heures d’autonomie en mode sans fil.

Enfin, avec ces nouveaux périphériques, ASUS ROG continue de repousser les limites de la technologie gaming, en proposant des solutions adaptées à tous les types de joueurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels.