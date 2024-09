Test – Razer Kraken V4 : Un très bon casque sans fil confortable

La série des casques Razer Kraken dure depuis quelque temps (le premier étant sorti en 2012), et elle n’est pas près de s’arrêter. Aujourd’hui c’est le Kraken V4 que nous avons entre les mains, le tout dernier-née de la marque au serpent. Un casque reposant sur pas moins de 12 ans d’évolution, qui mise sur les dernières technologies pour offrir une immersion dans les jeux vidéo de plus en plus poussée. Est-ce qu’il est digne de cette lignée ? C’est ce que nous allons voir tout au long de cet article.

Unboxing du Razer Kraken V4

Derrière la boîte classique, contenant plus de cartons qu’à l’accoutumée, aux couleurs de Razer, nous retrouvons bien emballé le casque ainsi que tous ses accessoires. Ces derniers sont aux nombres de trois. Premièrement, c’est un câble de recharge USB-A → USB-C qui est présent et permettant la recharge et/ou l’utilisation filaire de ce Kraken V4. Nous retrouvons ensuite le dongle 2.4 GHz tandis que le dernier est un simple câble permettant de déporter le dongle. Ce dernier permettra de connecter le casque en sans fil à votre ordinateur.

Design

Ce Razer Kraken V4 reprend les lignes principales de ses prédécesseurs. Une forme ronde, légèrement ovalisée, très caractéristique de cette gamme. Le logo ainsi que le contour seront agrémentés de RGB, réglable via le logiciel maison Razer Synapse. Le micro, rétractable, est facilement réglable pour une captation optimale. Une petite LED indiquera son activation ou non. Au niveau des boutons, le côté gauche accueille le bouton d’alimentation, le port de recharge USB-C, la gestion du volume ainsi que le bouton de désactivation du micro. L’autre côté tant qu’à lui intègre un bouton permettant de switcher entre le Bluetooth et le 2.4 Ghz, ainsi qu’un commutateur permettant de régler les niveaux de volume jeux / chat vocal. Côté confort, les coussinets ainsi que la bande supérieure sont en mousse à mémoire de forme. Parfait pour un confort optimal lors de longues sessions de jeux, même en été sous de fortes chaleurs.

Performances

Au-delà de ces finitions exemplaires, Razer n’a pas lésiné sur les composants de ce Kraken V4. Tout d’abord, ce casque dispose de haut-parleurs maisons, les Razer TriForce Titanium. Ces derniers, en 40 mm, disposent d’une membrane avec un revêtement en titane, permettant d’augmenter la clarté des voix. En plus de ça, et comme très souvent maintenant, ce casque est compatible avec l’audio spatial THX apportant un son 7.1 virtuel. Et le rendu est, encore une fois, bluffant d’efficacité. À noter qu’environs 60 jeux dispose de profils personnalisés pré-enregistrés. Via l’application Razer Synapse, vous aurez la possibilité facilement de gérer différents égaliseurs, l’éclairage Razer Chroma, ou encore l’activation du THX 7.1, entre autres choses.

Qui dit casque sans fil, dit forcément autonomie. Et c’est un point qu’il ne faut pas manquer. Malheureusement, ce Razer Kraken V4 offre une longévité légèrement décevante dans la réalité des faits. Sur le papier, la marque annonce 35 heures avec l’éclairage d’activé, et 70 heures sans. Dans la réalité, nous sommes un peu en deçà dans le cas d’une utilisation en 2.4 Ghz. Il faudra donc penser à régulièrement regarder l’état de la batterie, et à le mettre en charge au besoin.

Conclusion sur le casque Razer Kraken V4

Le Razer Kraken V4 est un casque sans fil offrant des performances audio de grande qualité. Malgré une autonomie légèrement faiblarde, son confort, ses finitions et sa qualité globale pourront très facilement effacer ce point noir. D’autant que si vous êtes en panne de batterie, il vous sera possible d’utiliser le casque en filaire. De plus, grâce à son micro rétractable et à sa connectivité Bluetooth, il pourra sans souci vous accompagner à l’extérieur sans souci. Côté tarif, comptez 199€ sur Amazon. Un certain budget certes, mais qui s’explique par tous les points positifs cités plus haut.

