Dévoilement éblouissant : LEGO ® Icons présente deux modèles botaniques inédits, défi créatif et décoratif en vue !

LEGO, le groupe reconnu de l’univers du jouet, nous surprend une fois de plus. Il annonce l’arrivée de deux nouveaux modèles uniques : L’étoile de Noël LEGO® Icons et La couronne LEGO® Icons. Ces deux pièces combinent horticulture et créativité avec succès. Elles constituent un ajout charmant à la collection Botanique du groupe LEGO® Icons.

L’étoile de Noël : Le goût réinventé du traditionnel

L’étoile de Noël LEGO® Icons est une reproduction artistique et soignée du poinsettia « Grande Italia ». De plus, présentée dans un pot de fleur tissé, la plante se distingue par ses feuilles vertes. En effet, ses bractées rouge vif et ses fleurs jaunes s’harmonisent au centre.

Facile à construire avec ses 608 pièces, ce modèle est donc pensé pour satisfaire autant les néophytes que les passionnés de LEGO. En outre, plus qu’un simple jouet, cette création offre une expérience de construction unique, ajoutant une touche d’élégance à la décoration intérieure.

La couronne LEGO® Icons : Une déclaration festive

Bien plus qu’un simple anneau décoratif, la Couronne LEGO® Icons est une pièce adaptable et personnalisable au gré des envies. En effet, avec ses quatre boucles d’accrochage et 1194 pièces, ce set permet de créer une couronne murale ou, alternativement, une guirlande idéale pour toutes les occasions.

Entre baies rouges, bleues ou blanches, tranches d’orange et pommes de pin, ce modèle offre aux constructeurs une liberté d’expression artistique pour créer une décoration unique. Avec un lancement prévu le 1er octobre chez LEGO et certains distributeurs, ce set arrive juste à temps. Il pourrait être le cadeau parfait pour commencer la saison festive sur une note créative.

En conclusion, ces deux nouveaux modèles de la collection Botanique LEGO® Icons sont plus qu’un simple passe-temps, ils sont une invitation à développer une nouvelle passion. Un projet à la fois relaxant et stimulant à tenter seul, entre amies ou en famille, qui, on en est certain, séduira les fans de LEGO et novices du jeu de construction.

Et vous, prêt à adopter la tendance des plantes LEGO® Icons ? Partagez vos impressions et montrez-nous vos chefs-d’œuvre une fois vos plantes assemblées !