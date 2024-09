X TV arrive sur nos écrans : L’application de streaming s’avère décevante

X, l’entreprise d’Elon Musk, a finalement lancé son application de streaming, X TV, sur certains téléviseurs intelligents. Notamment ceux équipés d’Amazon Fire, Google TV, et certains modèles LG. Beaucoup attendaient ce moment, espérant une nouvelle expérience de streaming. Cependant, la réalité est bien loin de l’excitation initiale. Les utilisateurs qui espéraient un contenu riche et diversifié se retrouvent avec une application qui ressemble plus à un agrégateur de vidéos qu’à une véritable plateforme de streaming.

X TV : une interface qui laisse à désirer

La vidéo teaser de l’application X TV promettait une interface moderne, fluide et riche en contenus originaux. Cependant, les premiers utilisateurs ont vite déchanté. En fait, l’application X TV ne ressemble en rien à ce que la vidéo promotionnelle laissait espérer.

Beta version of 𝕏 TV is out https://t.co/taODqsMECS — Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2024

« L’interface est basique et loin d’être intuitive », souligne Alex Parker, analyste de l’industrie du streaming. Les utilisateurs sont confrontés à des rangées de vidéos déjà présentes sur la plateforme X, sans véritable organisation ou nouveauté.

Des recommandations biaisées et décevantes selon certains utilisateurs

L’une des plus grandes critiques concernant X TV concerne ses recommandations vidéo. À première vue, il est clair que la plateforme reflète un certain biais politique. Cela peut rebuter une partie significative de ses utilisateurs potentiels.

Utilisant un compte jetable, Danny Gallagher, un critique de technologie, a rapporté que les premières vidéos suggérées incluaient « une interview de Megyn Kelly accusant Tim Walz d’un ‘vol de courage’ et une vidéo de l’influenceur Andy Ngo ». Ces choix éditoriaux, loin d’être neutres, ne font que renforcer l’idée que X TV est une plateforme destinée à une audience bien spécifique.

Un contenu pauvre et peu attrayant

Si certains s’attendaient à une vaste bibliothèque de contenu original sur X TV, ils risquent d’être fortement déçus. La plateforme se concentre principalement sur des vidéos déjà disponibles sur l’application X. Sans se concentrer sur du contenu exclusif. Même les utilisateurs les plus fidèles de X, et les fans d’Elon Musk pourraient trouver cette offre maigre.

Sarah Thompson, journaliste spécialisée dans les médias, a déclaré que « les utilisateurs attendent bien plus d’une plateforme de streaming. X TV propose pour l’instant peu de contenu, et ce dernier est loin de rivaliser avec des plateformes comme Netflix ou Hulu. »

Une expérience utilisateur qui n’est pas au rendez-vous

L’application X TV n’offre pas la même expérience que ses concurrents, et c’est bien là le problème. Il ne suffit pas de proposer une application de streaming. Encore faut-il que celle-ci apporte une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs. Pour l’instant, X TV ressemble plus à une tentative précipitée d’entrer sur le marché qu’à une réelle innovation.

Mark Williams, expert en technologie, note que « X TV semble être plus une réflexion après coup qu’une stratégie bien pensée. Elle manque de fonctionnalités, et l’expérience utilisateur est décevante ».