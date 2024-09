Deezer et DAZN : La fusion parfaite pour musique et sport !

Réjouissez-vous, fans de musique et de sport ! Deezer, célèbre plateforme d’expériences musicales, s’est associée à DAZN, leader mondial du streaming sportif, pour vous offrir une expérience inédite.

Un partenariat avantageux pour les utilisateurs

Grâce à cette coopération sur plusieurs années, les utilisateurs des deux plateformes bénéficieront d’un accès privilégié. Ils auront accès aux offres premium de Deezer et DAZN. Le processus d’activation sera simple et le paiement se fera via le service partenaire, simplifiant ainsi l’expérience utilisateur.

DAZN, qui a récemment acquis les droits de diffusion de la Ligue 1 McDonald’s en France, promet l’accès à près de tous les matchs hebdomadaires en direct et en exclusivité. De leur côté, les utilisateurs de Deezer bénéficieront d’offres spéciales pour un accès premium à DAZN.

Développement européen prévu

Après le lancement en France, le partenariat envisage de se développer en Allemagne, Autriche et Suisse, permettant ainsi à davantage d’utilisateurs de profiter de ces avantages sur les deux plateformes.

Ivana Kirkbride, directrice commerciale de Deezer, a souligné le pouvoir de la musique et du sport à unir les gens, décrivant cette collaboration comme une « étape passionnante ». Elle a également exprimé son impatience de voir ce que le partenariat apportera dans un futur proche.

De son côté, Alice Mascia, CEO de DAZN DACH et CMO du Groupe, a salué cette initiative qui permear également aux deux entreprises de collaborer sur des projets numériques et physiques innovants.

Futur projet collaboratif

Dans le futur, Deezer et DAZN prévoient de travailler ensemble sur plusieurs initiatives de marketing. Ils créeront également des expériences sportives et musicales co-marquées. En plus d’accéder à des offres exclusives, les utilisateurs peuvent donc s’attendre à des expériences uniques fusionnant sport et musique.

Un tel partenariat promet d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les amateurs de sport et de musique. Partagez cette nouvelle avec vos amis et n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Restez branchés pour plus d’infos sur ce partenariat excitant!