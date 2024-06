Google étoffe la famille Gemma et crée de nouvelles perspectives en matière de développement.

Google fait avancer la révolution de l’IA avec l’introduction de la famille de modèles Gemma et l’annonce de Gemma 2. En réponse, les réactions enthousiastes de la communauté des développeurs témoignent de la diversité des projets qui exploitent le potentiel de Gemma pour créer des solutions d’IA importantes. De ce fait, Gemma rend ces solutions d’IA accessibles à un large public.

Élargissement de la famille Gemma

Les modèles Gemma sont légers et de pointe. Ils font ces modèles à partir des mêmes recherches et technologies. Ces technologies sont utilisées pour créer les modèles Gemini de Google. Aujourd’hui, la famille s’agrandit avec l’introduction de PaliGemma, un puissant modèle vision-langage (VLM) open source. De plus, le futur proche promet deux autres modèles : Gemma 2 et le toolkit d’IA générative responsable.

Conçu pour des performances de pointe dans une large gamme de tâches de vision-langage, PaliGemma s’appuie non seulement sur le modèle de vision SigLIP, mais également sur le modèle linguistique Gemma. Les chercheurs peuvent l’explorer gratuitement via Kaggle et Colab, et demander des crédits Google Cloud pour soutenir leurs travaux.

Présentation de Gemma 2

La prochaine génération de modèles Gemma s’annonce avec Gemma 2. En effet, il disposera d’une nouvelle architecture conçue pour des performances et une efficacité exceptionnelles. Avec 27 milliards de paramètres, Gemma 2 offre une performance comparable à Llama 3 70B pour moins de la moitié de la taille, réduisant ainsi les coûts de déploiement.

Gemma 2 offrira aux développeurs de robustes capacités de réglage grâce à un écosystème diversifié de plateformes et d’outils disponibles. De plus, l’intégration de partenaires est sans couture avec Hugging Face et NVIDIA TensorRT-LLM. Elle est également optimisée avec JAX et Keras de Google. Cela permet de déployer efficacement sur diverses configurations matérielles.

Extension du Responsible Generative AI Toolkit

Google étend son Responsible Generative AI Toolkit avec la sortie du LLM Comparator en open source. Cet outil interactif et visuel permettra d’évaluer efficacement la qualité et la sécurité des réponses des modèles.

Alors que la famille Gemma de modèles ouverts continue de s’agrandir, Google s’engage à favoriser un environnement collaboratif où la technologie IA de pointe et le développement responsable vont de pair. Le futur de l’IA semble brillant avec ces nouveaux outils et nous avons hâte de voir les créations innovantes que vous réaliserez grâce à eux.

Découvrez dès à présent ces nouvelles avancées et participez à l’évolution de l’IA. Partagez cette information avec vos collègues développeurs et engagez-vous dans la création d’applications IA responsables.