À l’origine, la télévision servait à visualiser des programmes télévisés, ou à lire des vidéos à l’aide des clés USB ou des DVD. Actuellement, elle offre d’autres fonctionnalités. Elle peut par exemple se connecter à Internet, afin d’accéder à des services en ligne (streaming, Netflix, …), à des applications, à des réseaux sociaux, etc. Étant donné les multiples rôles que la télévision remplit aujourd’hui, son achat ne doit pas être une décision prise à la légère. Il est donc important de prendre en compte plusieurs critères clés pour choisir sa TV.

Choisir sa TV à partir de la qualité de l’image

Une bonne télévision doit avoir une image de haute qualité afin de vous offrir du plaisir lors du visionnage. Pour le savoir, renseignez-vous sur les points suivants :

La résolution de l’affichage

La résolution correspond au nombre de pixels affiché à l’écran. Soyez donc attentif au chiffre qu’elle indique. Plus la résolution est élevée, plus l’image est nette et détaillée. C’est par exemple le cas des modèles 4K ou même 8K.

La technologie d’écran

Si vous recherchez une qualité d’image exceptionnelle, les écrans OLED sont parfaits. Ils proposent généralement de véritables noirs profonds et un meilleur contraste. Ils coûtent toutefois plus chers que les LCD qui offrent un bon rapport qualité/prix.

Le taux de rafraichissement

Il s’agit d’un point à considérer, surtout si vous avez l’intention de jouer aux jeux vidéo sur votre téléviseur. Plus le taux de rafraichissement est élevé, plus l’image sera nette, car le flou lors des mouvements sera moins flou.

Le contraste et luminosité

Pour vérifier le contraste et la luminosité, n’hésitez pas à comparer la plage de luminosité maximale et le rapport de contraste affiché.

Choisir sa TV par rapport à la taille de l’écran

Pour l’achat d’un téléviseur, n’oubliez pas de considérer la taille de l’écran. Celle-ci s’exprime généralement en pouce. Il faut savoir qu’un pouce est l’équivalent de 2,54 centimètres. Cela signifie qu’un écran de 32 pouces a une diagonale d’environ 81,28 centimètres.

Le choix de la taille de l’écran dépend de l’utilisation du téléviseur. Si vous envisagez de l’utiliser comme une TV d’appoint dans votre chambre, un écran de 43 à 50 pouces peut très bien faire l’affaire. En revanche, un écran plus de 55 pouces convient parfaitement dans la salle de séjour.

Choisissez votre TV selon ses fonctions multimédias

Les modèles de téléviseur actuels proposent de nombreuses fonctionnalités, comme :

La lecture de contenu multimédia

Si vous êtes amateur de musique, n’hésitez pas à choisir un téléviseur qui peut lire des vidéos (AVI, MKV, ..), des musiques ou afficher des photos.

Les ports

Un bon téléviseur doit vous offrir plus possibilités en terme de connectivité. Alors, vérifiez qu’il possède un port HDM, ou USB. Par ailleurs, elle doit également pouvoir se connecter avec le réseau domestique grâce au Wi-Fi ou avec un câble Ethernet.

Les fonctions Smart TV

A la différence d’un simple téléviseur, les modèles smart vous proposent plus de possibilités. Vous pouvez par exemple accéder à des services en ligne (Netflix, You tube, …) ou à des applications. Ces smart TV mettent également à votre disposition un navigateur intégré vous permettant de surfer sur le web. Ils peuvent se connecter au wifi, afin de partager des fichiers multimédias à d’autres appareils (smartphone, tablettes,…). Certains modèles offrent même la possibilité de converser avec des assistants vocaux (Google Assistant, Alexa, etc.).

La possibilité d’enregistrer

Si vous êtes amateur de programmes télévisés, optez pour un modèle proposant un enregistrement. L’option time-shit est également intéressant. Elle vous permet de mettre en pause un programme TV, puis le reprendre plus tard à votre guise.

Le son du téléviseur, un autre critère à prendre en compte

La télévision n’est pas qu’un simple écran pour afficher des images, mais également un système audio chargé de restituer fidèlement les sons correspondants. Pour reconnaitre le bon son, vérifiez :

Le nombre et la puissance des haut-parleurs (exprimés généralement en watts) ;

La compatibilité avec les formats audio avancés, tels que DTS :X ;

La possibilité de se connecter avec des barres de son, ou d’autres équipements audio.

Dans tous les cas, vous pouvez également écouter le son du téléviseur en magasin. Cela vous permettra de juger directement sa qualité.

Enfin, prenez en compte la consommation énergétique

Si vous souhaitez faire des économies énergétiques, optez pour les téléviseurs consommant moins d’électricité. Pour le savoir, renseignez-vous sur la classe énergétique. Plus elle est élevée, plus le modèle sera économique. Il est aussi possible de se référer directement sur la consommation électrique, généralement exprimée en watts ou kWh.

Si le modèle indique une faible consommation, alors, il sera moins énergivore. A noter que la technologie de l’écran influe également sur la consommation énergétique. Les modèles à plasma sont par exemple plus énergivores que les LED et les LCD. Néanmoins, ce sont les téléviseurs OLED qui affichent les meilleures performances.