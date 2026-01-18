Surprenez-vous : Des Galaxy Book6 puissants pour une expérience inédite

Samsung lève le voile sur sa nouvelle série Galaxy Book6, des PC portables haut de gamme résolument taillés pour la performance, l’intelligence artificielle embarquée et l’élégance. Avec les modèles Galaxy Book6 Ultra, Book6 Pro et Book6, le géant coréen entend redéfinir l’expérience du PC portable, tant pour les utilisateurs exigeants que pour les professionnels.

Des performances de pointe et une expérience enrichie par l’IA

Difficile de rester insensible face à la fiche technique de la série Galaxy Book6. Samsung frappe fort avec l’intégration du tout nouveau processeur Intel Core Ultra Series 3, basé sur le procédé Intel 18A ultra-miniaturisé. Au menu : jusqu’à 16 cœurs, des performances 50% supérieures à la génération précédente et une puce IA dédiée, qui assure des tâches avancées – retouche photo, traduction, recherche intelligente – directement sur l’ordinateur, sans passer par le cloud.

Pour les créatifs et les gamers, le Galaxy Book6 Ultra embarque la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070/5060, gage de puissance graphique, de génération d’images par IA et de fluidité en jeu. Les innovations se retrouvent aussi dans la gestion de la chaleur. Samsung a repensé le système de refroidissement : chambre à vapeur élargie, ailettes renforcées, double ventilateur et bruit minimisé, pour garantir silence et réactivité même lors des tâches les plus musclées.

Autonomie, écran et audio : l’expérience utilisateur avant tout

Le Galaxy Book6 Ultra ne se contente pas d’être puissant : son autonomie impressionne, avec jusqu’à 30 heures de lecture vidéo et une recharge ultra-rapide (63 % en 30 min). Samsung soigne aussi la partie visuelle grâce à un écran Dynamic AMOLED 2X, jusqu’à 1000 nits en HDR, compatible Vision Booster et certifié True Bright 1300 et True Black. Que vous travailliez dehors ou regardiez un film, l’image reste détaillée, colorée et confortablement lisible.

Côté audio, on retrouve jusqu’à 6 haut-parleurs (dont 4 woofers et 2 tweeters avec Dolby Atmos) pour une immersion totale, des basses puissantes et des aigus cristallins, même à volume élevé.

Des fonctions connectées et une sécurité sans compromis

Toute la série bénéficie de l’écosystème Galaxy AI, facilitant le multitâche grâce à l’IA : sélection intelligente, recherche instantanée, assistant de notes, partage de fichiers optimisé avec le smartphone, gestion multi-écrans et bien plus encore. La sécurité reste au cœur de la proposition avec Samsung Knox et les protections compilées de Windows 11 Secured-core PC.

Une édition dédiée aux entreprises

Les pros ne sont pas oubliés : la Galaxy Book6 Entreprise Edition vise les usages intensifs et la sécurité maximale, avec caméra infrarouge, processeurs Intel vPro, système Windows 11 Pro Clean épuré et compatibilité Absolute Persistence pour le suivi et la gestion à distance du parc informatique.

La future série sera disponible à partir de mars 2026 en France (édition Entreprise en avril) avec des coloris Anthracite, Argent et un exclusif Mocha Gray. Un lancement qui promet d’agiter le marché du portable haut de gamme ! Alors, le Galaxy Book6 saura-t-il détrôner la concurrence ? Dites-nous quel modèle vous fait de l’œil en commentaire, et partagez l’info autour de vous !