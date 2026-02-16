Meta prépare deux nouveaux casques VR révolutionnaires pour 2027

Meta n’a pas dit son dernier mot concernant ses casques de réalité virtuelle. En effet, Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a récemment confirmé deux projets excitants de casques Quest. Ces appareils viseraient à relancer la division Reality Labs après des restructurations.

​Un casque ultra-léger pour la productivité

Meta développe un casque VR ultra-léger connecté à un petit boîtier externe. Ce design allège le poids sur la tête et projette des moniteurs virtuels dans l’environnement réel. Apparemment, cette fonctionnalité s’adresse surtout aux utilisateurs qui veulent travailler ou faire du multitâche sans effort.

Par ailleurs, le boîtier gère les calculs et la batterie, ce qui rend le casque plus confortable pour des sessions longues. Meta cible les usages assis comme le bureau virtuel ou le visionnage de films. La sortie est prévue pour le premier semestre 2027, possiblement sous le nom de « Quest Air » ou « Puffin ».

Quest 4 axé sur le gaming immersif

Le second casque met l’accent sur les jeux vidéo immersifs. Meta le positionne comme un successeur direct du Quest 3, malgré les fermetures de studios internes. Par ailleurs, l’entreprise compte sur des partenaires comme Asus ou Lenovo pour booster le catalogue de jeux.

​En outre, Meta abandonne la stratégie de prix subventionnés pour rendre Reality Labs rentable. Les casques actuels se vendent à prix coûtant, mais les nouveaux viseront des marges positives. Le Quest 4 arriverait dans la seconde moitié de 2027, avec un prix environnant les 800 dollars.

​Ces annonces interviennent après des échecs du métavers. En effet, Meta a supprimé 1000 postes chez Reality Labs et fermé des studios de jeux. Pourtant, les lunettes Ray-Ban Meta cartonnent, et la firme mise sur la VR mixte pour rebondir. Les prototypes comme Pismo Low ou High ont évolué vers ces nouveaux modèles.

De leur côté, les fans de VR attendent plusieurs améliorations comme des processeurs plus puissants, des écrans haute résolution et tracking précis. D’ailleurs, Meta promet des mises à jour logicielles pour prolonger la vie des Quest 3 et 3S d’ici là. Ces casques pourraient concurrencer Apple Vision Pro sur le segment premium.

Reality Labs vise la profitabilité d’ici 2027. Les investissements massifs dans le métavers n’ont pas payé, mais la VR grand public résiste. Ces lancements pourraient redonner du souffle à l’écosystème Horizon OS.