Recalbox 10 : la version la plus ambitieuse depuis la création du projet

Il y a des mises à jour… et il y a celles qui marquent un vrai tournant. Avec Recalbox 10, l’équipe française derrière la célèbre distribution rétrogaming open-source ne se contente pas d’ajouter quelques correctifs ou systèmes supplémentaires. Non, ici on parle d’une refonte en profondeur, d’une montée en puissance matérielle et logicielle, et surtout d’une vision claire : faire de Recalbox la plateforme ultime du rétrogaming, aussi bien pour le joueur casual que pour le puriste CRT et borne d’arcade.

Plus de dix ans après la naissance du projet, cette V10 marque probablement le cap le plus important de son histoire.

Une compatibilité matérielle qui explose les limites

Recalbox 10 franchit un cap majeur en matière de support matériel. L’objectif est simple : peu importe votre configuration, vous devez pouvoir profiter de votre ludothèque rétro dans les meilleures conditions.

Du côté des Raspberry Pi, la nouvelle version prend en charge le Raspberry Pi 5 (version 2 Go de RAM minimum) ainsi que le Raspberry Pi 500. Les performances sont optimisées pour tirer parti de cette nouvelle génération, tout en améliorant la compatibilité avec les PC récents. Les amateurs de beaux boîtiers ne sont pas oubliés, avec le support des solutions Retroflag (64Pi Case, DreamCase) et Argon One v3.

Mais la grande nouveauté, celle qui va parler aux joueurs nomades, c’est le support complet du Steam Deck (LCD et OLED). Intégration avancée de la luminosité, du son, du mode veille… l’expérience est pensée pour être fluide et cohérente. Un support expérimental est également proposé pour l’Asus ROG Ally et la Lenovo Legion Go. Clairement, Recalbox ne veut plus être cantonné au salon : il veut s’inviter partout.

CRT, JAMMA, RGB : le paradis des puristes

Si vous êtes du genre à jurer uniquement par un écran cathodique ou une borne JAMMA d’origine, cette version est faite pour vous.

Recalbox 10 améliore et étend la compatibilité avec :

Le RGB Dual 2 (Péritel, RCA, VGA, Mini Jack)

Le RGB JAMMA 2 avec support complet

Le Card Reader et ses RecalCards

Le pistolet GunCon 2 (en 15 kHz via RGB Dual 2 ou RGB JAMMA 2)

Les trackballs, spinners Taito ou Baolian

Les spinners DIY basés sur Arduino

Côté technique, la gestion des modes CRT est entièrement revue avec résolutions dynamiques. Le support 15 kHz et 31 kHz via RGB Dual 2 et RGB JAMMA 2 est au programme, tout comme le 24 kHz sur JAMMA. Une option “Priorité au HDMI” permet même de brancher un écran moderne sans tout déconnecter. Pratique.

On sent une vraie volonté de respecter le hardware original, sans sacrifier la simplicité d’utilisation.

Nouveaux systèmes : la sixième génération débarque

Recalbox 10 continue d’élargir son catalogue de systèmes émulés tout en optimisant les performances existantes.

Sur PC et Steam Deck, la Xbox originale fait son apparition. Une arrivée symbolique, tant cette console était réputée difficile à émuler proprement il y a quelques années.

Sur Raspberry Pi 5 (4 Go minimum), on retrouve désormais :

Model 3

Nintendo DS

GameCube

Wii

Et du côté de l’arcade, les optimisations sur MAME et FBNeo permettent d’atteindre des performances impressionnantes, notamment sur Raspberry Pi 5.

Ce qui frappe ici, ce n’est pas seulement l’ajout de systèmes, mais la maturité globale de l’émulation proposée.

Une interface entièrement repensée

C’est probablement la partie que vous verrez le plus au quotidien.

La V10 introduit une refonte complète de l’interface utilisateur. Fini les menus lourds et parfois confus. Place à une navigation ultra-rapide, même avec plus de 150 systèmes activés.

Parmi les améliorations majeures :

Nouveau gestionnaire de textures pour un chargement plus fluide

Nouvelle organisation des menus

Changement rapide de système via les gâchettes L et R

Logos redessinés

Nouveau thème par défaut personnalisable

Gestionnaire de thèmes intégré (téléchargement et installation en deux clics)

Mises à jour automatiques des thèmes

La gestion des systèmes est également simplifiée : affichage et masquage à la volée, personnalisation fine pour ne garder que les consoles réellement utilisées. Résultat : une interface plus propre, plus claire, plus agréable.

One Game, One ROM : la révolution des listes de jeux

C’est l’une des nouveautés les plus intéressantes de cette version.

La fonctionnalité One Game, One ROM (1G1R) permet de regrouper automatiquement les différentes versions d’un même jeu selon des régions prioritaires. Fini les doublons interminables. Les listes deviennent plus propres, tout en conservant l’accès aux différentes versions si besoin.

La gestion des ROMs est simplifiée :

Suppression directe depuis l’interface

Détection automatique des ajouts/suppressions

Mise à jour par système sans redémarrage

Scraping automatique des nouveaux jeux (patrons seulement)

Les favoris sont optimisés avec retour de l’option “Favoris en haut de liste”, verrouillage possible pour éviter les erreurs et sauvegarde séparée.

Les options de tri sont enrichies : temps de jeu, région, nombre de joueurs, genre, développeur, note… Et une nouvelle recherche permet de naviguer par licence (pratique pour afficher tous les Street Fighter, par exemple) ou de retrouver les différentes versions d’un même jeu sur plusieurs plateformes.

Pour ceux qui ont des collections massives, c’est un vrai game-changer.

Multijoueur, vibrations et simplicité

Recalbox 10 apporte aussi son lot d’améliorations côté confort :

Activation automatique du multitap sur Super Nintendo, PlayStation et Saturn dès que 3 manettes sont détectées

Support des vibrations sur les systèmes compatibles

Réinitialisation scindée des paramètres : soit uniquement les émulateurs, soit restauration complète sans effacer jeux, sauvegardes ou favoris

La philosophie est claire : simplifier la vie des utilisateurs, éviter les manipulations techniques obscures, et permettre un retour à zéro propre en cas de problème.

Une boutique qui évolue avec le projet

Recalbox 10 s’accompagne d’une évolution de la boutique officielle.

Les kits RecalTower personnalisables sont désormais proposés selon les besoins : HDMI, CRT, Card Reader… Chaque kit correspond à une configuration précise. Les versions incluant un Raspberry Pi 5 sont livrées avec Recalbox 10 préinstallé.

Les add-ons sont entièrement plug-and-play. On branche, c’est reconnu instantanément, et on joue.

Le RGB JAMMA 2 est désormais disponible pour redonner une seconde vie aux bornes arcade. Côté accessoires, on retrouve des références éprouvées comme les manettes 8BitDo Pro 3, 8BitDo Ultimate 2 et le stick arcade 8BitDo.

Une version qui symbolise la maturité du projet

Recalbox 10 n’est pas une simple mise à jour. C’est une déclaration d’intention.

Plus de machines supportées, plus de fonctionnalités, une interface modernisée, un respect toujours aussi fort du hardware original… Le projet continue de grandir sans trahir son ADN.

Disponible dès maintenant en téléchargement gratuit, cette version marque une nouvelle étape dans l’histoire du rétrogaming open-source.

Et très honnêtement, après plus de dix ans d’existence, voir un projet communautaire atteindre ce niveau de maturité et de cohérence, ça force le respect.

Le rétrogaming n’a jamais été aussi accessible… et aussi fidèle à nos souvenirs d’enfance.