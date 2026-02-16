Focal & Naim : Quand chaque note prend vie !

Les amateurs de haute-fidélité et de cinéma à la maison le savent bien : rien ne vaut un son d’exception pour s’évader. Avec leurs créations iconiques, les marques Focal & Naim s’imposent comme références incontournables du secteur audio. D’origine française et britannique, elles combinent savoir-faire artisanal et technologie de pointe pour offrir des expériences sonores mémorables.

Bathys MG : l’excellence nomade selon Focal

Dans la famille des casques audio, le Bathys MG, signé Focal, change la donne. Il embarque des haut-parleurs exclusifs associés à une réduction de bruit active redoutablement efficace. Dès les premières notes, la pureté du son haute-fidélité séduit. Le design n’est pas en reste : aluminium et magnésium s’unissent pour garantir légèreté et robustesse. L’arceau en cuir véritable et les écouteurs en mousse à mémoire de forme promettent, de plus, un confort longue durée.

Ce casque surprend aussi par sa forte autonomie : jusqu’à 30 heures d’écoute avec Bluetooth® 5.2. Cerise sur le gâteau, l’application Focal & Naim permet d’adapter le rendu sonore à toutes les envies. Le Bathys MG devient ainsi l’allié idéal des mélomanes comme des adeptes de podcast nomades. Proposé à 1 199€, il se place sur le segment premium – et il l’assume fièrement.

Mu-so Hekla : le Home Cinema immersif

La soirée parfaite rime désormais avec Mu-so Hekla. Ce nouveau système tout-en-un signé Naim bouscule les codes du Home Cinéma. Derrière son élégant châssis en aluminium anodisé, il cache 15 haut-parleurs et la technologie Dolby Atmos®, qui enveloppe littéralement la pièce de sons.

Dans un salon, une chambre ou un studio cosy, la diffusion sonore reste saisissante. Films d’action, comédies romantiques ou séries : tout prend une ampleur inédite et dynamique. À 3 300€, le Mu-so Hekla s’adresse clairement à ceux qui veulent s’offrir le grand spectacle à la maison, sans compromis entre design et performance.

Que vous soyez audiophile exigeant ou simplement curieux de découvrir l’audio d’exception, Focal & Naim proposent une expérience qui ne laisse pas indifférent. Connaissiez-vous déjà ces modèles ? Partagez vos coups de cœur et vos envies avec nous en commentaire ou sur les réseaux sociaux du Café du Geek !