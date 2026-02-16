Plongez dans l’incroyable succès de Samsung TV Plus : une expérience gratuite, interactive et ultra-populaire

Samsung TV Plus, le service de streaming gratuit du géant coréen, ne cesse de surprendre. Avec de nouveaux records d’audience et une stratégie évènementielle dynamique, la plateforme confirme sa montée en puissance dans l’univers du streaming mondial. Retour sur une année explosive, rythmée par des innovations et des millions de téléspectateurs conquis.

Un cap symbolique des 100 millions d’utilisateurs actifs

En 2025, Samsung TV Plus franchit une étape majeure. Le service enregistre plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels à l’échelle mondiale. Mieux encore, le nombre d’heures de visionnage grimpe de 25 % par rapport à l’an passé, signe d’un engouement qui ne faiblit pas. Dans un secteur ultra-concurrentiel, Samsung TV Plus s’impose désormais comme l’une des applications de streaming les plus utilisées au monde.

Ce qui fait la différence ? Un engagement impressionnant et une fidélité hors normes : 92 % des utilisateurs continuent d’utiliser la plateforme après trois mois d’utilisation. Cette performance fait rêver bien des annonceurs qui cherchent à toucher les publics millennials ou les familles connectées.

Des expériences interactives et des événements live innovants

Si Samsung TV Plus séduit, c’est aussi grâce à sa capacité à créer des événements uniques. La marque a multiplié les expériences en direct et les initiatives participatives. On pense notamment aux concerts live des Jonas Brothers ou au grand moment JONAS 20 : Greetings From Your Hometown. À cette occasion, la plateforme a lancé FanVote, un module interactif qui permettait aux fans de voter pour leur chanson favorite, laquelle a été interprétée en direct par le groupe. Résultat : un taux de participation record de 13 % sur les télés connectées, un score rare dans l’industrie !

Grâce à ces innovations, Samsung TV Plus ne se contente plus de diffuser des contenus, il transforme les téléspectateurs en acteurs du spectacle, renforçant ainsi sa communauté de fidèles fans.

Une offre de contenus XXL sur tous les écrans Samsung

Le service reste accessible à tous les possesseurs de

téléviseurs Samsung, mais aussi via les smartphones Galaxy, les Galaxy Tab et la gamme Smart Monitor. Près de 4 300 chaînes gratuites sont disponibles dans 30 pays, avec une compatibilité étendue jusqu’aux modèles les plus innovants dévoilés au CES 2026 (Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame…). Un véritable écosystème qui place Samsung TV Plus en pole position du streaming gratuit.

Vous utilisez déjà Samsung TV Plus ? Quel événement ou fonctionnalité vous a le plus surpris cette année ? Partagez vos impressions et continuons la discussion dans les commentaires !