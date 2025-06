HIKMICRO transforme l’imagerie thermique grâce à l’IA innovante

La technologie d’imagerie thermique évolue. HIKMICRO, leader mondial du secteur, vient de lancer deux innovations qui changent la donne. SuperScene™ et SuperScene+™ rendent les inspections thermiques plus rapides, plus simples et plus précises. Avec ces outils, même les débutants peuvent obtenir des résultats professionnels, grâce à l’intelligence artificielle.

Les innovations SuperScene™ et SuperScene+™ révolutionnent l’imagerie thermique

HIKMICRO propose désormais SuperScene™ et SuperScene+™ sur ses caméras thermiques portables. Ces algorithmes intelligents simplifient l’inspection dans de nombreux domaines. Ils permettent de détecter d’un coup d’œil les fuites d’air ou d’eau, les pertes de chaleur et les défauts dans l’isolation. Ces fonctions sont intégrées sur des modèles comme l’Eco, Eco-V, B20S, B21LS, PocketE et Pocket2. La version bêta de SuperScene™ bénéficie de mises à jour régulières, assurant une précision grandissante à chaque utilisation.

Inspection résidentielle et industrielle : des outils plus intuitifs

SuperScene™ vise d’abord à rendre l’inspection facile et rapide pour tous. L’algorithme s’appuie sur une immense banque d’images de défauts types. Comment cela aide-t-il ? Il repère instantanément les problèmes d’isolation ou de tuyauterie lors de diagnostics IR. Résultat : un diagnostic simple, rapide et fiable. La fonction Pro Scene offre aussi aux professionnels des outils adaptés. Par exemple, des alarmes colorées signalent en un geste un défaut d’isolation ou un souci d’humidité.

Sécurité électrique : l’intelligence artificielle au service des pros

SuperScene+™ cible les applications industrielles et électriques. Son algorithme détecte de façon automatique les risques sur les panneaux électriques ou les circuits imprimés. En pratique, il localise les fusibles défectueux et analyse les températures critiques grâce à un système d’alarme. Même les micro-différences thermiques sont détectées. Ce gain de temps considérable réduit les risques pour les techniciens et augmente la fiabilité des résultats.

En résumé, HIKMICRO marque un tournant dans l’imagerie thermique intelligente. Ses nouveaux algorithmes rendent les inspections plus accessibles, sécurisées et performantes. Que vous soyez professionnel aguerri ou novice, ces innovations promettent des décisions plus rapides et des diagnostics toujours plus fiables. Une nouvelle ère s’ouvre pour la détection et l’inspection grâce à l’intelligence artificielle.

