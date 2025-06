OnePlus AI : Une révolution audacieuse pour productivité et sécurité

La course à l’intelligence artificielle ne faiblit pas ! Cette fois, c’est OnePlus qui frappe fort en dévoilant officiellement sa nouvelle marque OnePlus AI. Au programme : des outils pensés pour booster la productivité, la créativité, la personnalisation et la sécurité des utilisateurs. Voyons comment la firme compte s’imposer dans ce futur déjà en marche.

La Plus Key et OnePlus AI : place à la personnalisation intelligente

La première grande nouveauté, c’est la Plus Key. En effet, après le déjà culte Alert Slider, OnePlus va encore plus loin avec ce bouton physique ultra personnalisable. Par conséquent, les futurs smartphones, à commencer par le OnePlus 13s en Asie, disposeront de cette touche magique. Ainsi, elle pourra lancer l’appareil photo, changer de profil audio, traduire du texte ou capturer vos rendez-vous importants à la volée. De quoi simplifier notre quotidien numérique, un geste à la fois.

Derrière ce bouton se cache surtout AI Plus Mind. Cet outil enregistre vos infos clés (horaires, messages, annonces…) d’une simple pression sur la Plus Key ou via un geste sur l’écran. Mais l’interface ne s’arrête pas à la capture : elle analyse chaque donnée pour extraire l’essentiel. Vous cherchez rapidement une info ? Lancez AI Search et retrouvez tout via des mots-clés ou des phrases naturelles. À terme, Plus Mind classera de lui-même vos contenus, histoire de ne plus jamais perdre ce qui compte.

La puissance d’une IA intégrée, créative et sécurisée

Mais la vision de OnePlus AI va plus loin. Vous trouverez toute une boîte à outils dédiée à l’intelligence artificielle, comme AI VoiceScribe pour résumer ou traduire en direct vos réunions et appels. Besoin de retoucher une photo de groupe ? AI Best Face 2.0 promet d’ouvrir les yeux des distraits ou d’améliorer les sourires, même sur des clichés pris ailleurs !

La traduction gagne aussi en intuitivité grâce à AI Translation, tandis qu’AI Search, intégré à Plus Mind, rend chaque document facile à retrouver. Mention spéciale au partenariat renforcé avec Google Gemini, qui s’invitera bientôt dans les applications OxygenOS pour des interactions plus fluides et immersives.

Côté sécurité, OnePlus mise sur une approche hybride : l’IA traite vos données sur le téléphone tant que possible, ou dans un Cloud privé sécurisé si besoin. Vos informations restent donc chiffrées et à l’abri, pour une tranquillité d’esprit totale.

Avec sa suite OnePlus AI et ses options personnalisables, le constructeur pose ainsi une vraie brique dans l’édifice de l’intelligence artificielle grand public. Alors, que pensez-vous de ces innovations ? N’hésitez pas à nous envoyer vos avis ou à partager cet article avec vos amis geeks sur les réseaux !