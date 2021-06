OnePlus fusionne avec Oppo, mais OxygenOS ne disparaîtra pas

Sur les forums de OnePlus, Pete Lau, le patron de l’entreprise, annonce que les effectifs de OnePlus vont intégrer ceux d’Oppo. Après un et demi de transformation, OnePlus assume enfin son rapprochement avec sa maison-mère.

Une fusion entre OnePlus et Oppo

OnePlus et Oppo ne font désormais qu’un. Pete Lau, le cofondateur de la marque OnePlus l’a récemment confirmé dans un communiqué officiel. On y apprend que les deux marques travailleront désormais de concert.

Depuis sa création, OnePlus s’offusque dès qu’on lui parle d’Oppo. Régulièrement interrogés sur le sujet, les dirigeants de l’entreprise chinoise ne cessent d’affirmer qu’ils sont indépendants, qu’Oppo n’a aucun contrôle sur leurs produits et que le super-groupe BBK, qui possède OnePlus, Oppo, Vivo et Realme, n’est qu’un fantasme. Cette communication nous a souvent dérangés, les liens entre les deux entreprises étant plus qu’avérés (bâtiments en commun, technologies partagées, etc.)

Sur ses forums, l’entreprise confirme aujourd’hui son rapprochement avec Oppo. L’entreprise de Pete Lau va s’intégrer au géant du smartphone afin, selon son co-fondateur, d’avoir « plus de ressources à portée de main pour créer des produits encore meilleurs ».

OxygenOS sera conservé malgré la fusion

Malgré la fusion avec Oppo, l’interface de OnePlus, Oxygen OS, ne sera pas remplacé par ColorOS. Pete Lau, le patron de la marque confirme qu’elle sera maintenue et qu’elle continuera de recevoir des mises à jour. Il assure aussi que tous les futurs smartphones profiteront de l’interface. Mais il paraît évident que des développements communs auront lieu.

