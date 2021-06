Facebook : les podcasts arrivent dès le 22 juin

D’après des mails envoyés à des créateurs, Facebook lancerait son service de podcasts dès la semaine prochaine. Avec cette annonce, le réseau social rejoint la longue liste des entreprises essayant de faire leur place dans ce domaine. On compte par exemple Apple ou encore Spotify.

Facebook fait ses débuts dans le monde du podcast

L’information était sortie en avril, c’est désormais confirmé : Facebook lance bien son service de podcasts, et ce, dès mardi prochain. Dans un mail envoyé à différents créateurs et rapporté par The Verge, l’entreprise détaille les fonctionnalités mises en place.

Les créateurs pourront lier leur feed RSS à Facebook, ce qui générera automatiquement des posts dans leur fil d’actualité à chaque fois qu’un nouvel épisode sortira. Cela permettra à leurs abonnés d’écouter les épisodes directement sur la plateforme. Ceux-ci apparaîtront dans un onglet « Podcasts » sur les pages des créateurs, qui n’est pour l’instant pas encore mis en place.

Il sera également possible pour les créateurs d’activer une fonction de « clips », sur le même principe que ce qui existe déjà sur Twitch. Si cettef fonction est disponible, les auditeurs pourront sélectionner des parties du podcast pour créer des clips, qui devront durer une minute maximum, et qui pourront être partagés en dehors de la page du créateur afin d’aider à sa visibilité. Pour profiter de tout ça, les podcasteurs devront accepter les conditions d’utilisation du service, qui autorise l’entreprise à créer des « œuvres dérivées » à partir de ce qui sera publié sur sa plateforme.

Découvrez les podcasts à partir du 22 juin sur la plateforme

Dans un e-mail envoyé à tous les détenteurs d’une page dédiée au podcast, l’entreprise a partagé la nouvelle. On peut y lire : “À partir du 22 juin prochain, Facebook deviendra l’endroit où les gens pourront profiter, discuter et partager leurs podcasts préférés avec leurs amis.”

Concrètement, cette nouveauté passera par l’intégration d’un nouvel onglet sur les pages Facebook concernées. Le réseau social explique qu’une fois la fonctionnalité activée, il ne sera plus nécessaire de partager un lien. À chaque nouvelle publication d’un podcast, une publication sera créée et apparaîtra dans le fil Facebook des abonnés. Il sera également possible de dépublier ou de supprimer un épisode si nécessaire.

