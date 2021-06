Une montre connectée Tamagotchi pour fêter ses 25 ans

Cette actualité va faire plaisir aux nostalgiques des années 90 : le Tamagotchi fait son grand retour… sous forme de montre connectée. En 2021, cet animal de compagnie virtuel imaginé par la société japonaise Bandaï, fête ses 25 ans.

Pour ses 25 ans, le Tamagotchi revient sous forme de montre connectée

Tandis qu’en 2017, Bandai avait fêté les 20 ans du Tamagotchi avec une réédition de son célèbre jouet, l’entreprise nippone a décidé d’aller plus loin pour son quart de siècle. Et oui, la petite bête souffle ses 25 bougies en 2021. Pour l’occasion, Bandi a modernisé la formule du Tamagotchi.

Au revoir la forme ovoïde traditionnelle, Bandai opte cette fois-ci pour une montre connectée baptisée :Tamagotchi Smart. Le constructeur en a profité d’ailleurs pour intégrer plusieurs fonctionnalités absentes des précédents modèles, comme la possibilité d’interagir avec la petite bête grâce à la voix ou encore via l’écran tactile pour le caresser par exemple.

Un concours pour tenter de remporter cet objet collector

Pour tenter de remporter cet objet collector, vous pourrez participer au tirage au sort organisé par Bandai. Vous pouvez vous inscrire entre le 17 juin et le 2 juillet. Pour les plus patients, les montres Tamagotchi seront mises en vente à partir du 23 novembre prochain.

Bandaï propose également des cartes à insérer dans la montre pour obtenir plus de récompenses. Par exemple, la carte Tamagotchi Sweet Friends permettra d’obtenir de nouveaux articles comme des bonbons et des desserts pour satisfaire les envies de votre animal virtuel. D’autres cartes permettront d’acquérir des thèmes différents comme des arcs-en-ciel, des licornes, des horloges, et autres décors.

Il faudra compter environ 68 dollars pour une montre connectée, et 10 dollars pour ajouter des cartes supplémentaires à la smartwatch.

