Haier Roland-Garros : un partenariat exceptionnel pour un avenir durable

Le tournoi de Roland-Garros 2025 marque la troisième année du partenariat entre Haier et ce célèbre événement sportif. Cette alliance reflète des valeurs communes d’excellence, d’innovation et de respect de l’environnement. Découvrons comment Haier renforce sa présence en France, tout en affirmant sa volonté de bâtir un avenir responsable.

Un partenariat Haier Roland-Garros fondé sur l’excellence partagée

Depuis 2023, Haier collabore étroitement avec Roland-Garros. Ce partenariat s’appuie sur une volonté commune de se dépasser. Sur les courts, les joueurs démontrent endurance et élégance. De son côté, Haier affiche une persévérance constante pour devenir leader dans l’électroménager haut de gamme en Europe. Ce partenariat met en avant la passion, la persévérance et la recherche continue de la perfection.

Innovation et développement durable au cœur de la stratégie Haier

Haier s’engage pour l’innovation et l’écologie. Son lave-linge Langjing X11 permet jusqu’à 60 % d’économie d’énergie par rapport aux normes européennes, un atout de taille. La marque place la technologie au service de l’utilisateur. Elle répond aussi aux enjeux modernes comme la sobriété énergétique et l’impact environnemental. Lors du tournoi, Haier organise une expérience immersive pour montrer ses avancées technologiques responsables. Ainsi, l’entreprise lie modernité, performance et durabilité.

La présence renforcée de Haier en France et en Europe

L’expansion de Haier en Europe s’appuie sur la stratégie 3 en 1 : recherche, fabrication et marketing localisées. Cette approche permet à la marque d’adapter ses produits aux besoins des consommateurs locaux. En France, Haier a vu sa notoriété grimper à 47 % en 2024. De plus, l’entreprise propose des innovations dans la climatisation intelligente, adaptée aux marchés européens.

En résumé, Haier et Roland-Garros forment un binôme engagé dans l’excellence et l’innovation. Ce partenariat confirme la place de Haier parmi les marques préférées des Français. En soutenant l’environnement et l’inclusion, Haier propose un mode de vie plus responsable et inspirant pour demain.

