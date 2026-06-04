Xbox Game Pass : Microsoft dévoile une nouvelle vague de jeux pour juin 2026

Pour débuter le mois de juin en beauté, Microsoft a levé le voile sur la première vague de jeux qui rejoindront le service Xbox Game Pass. Et, même si cette sélection est moins spectaculaire que celle du mois précédent, marquée notamment par l’arrivée de Forza Horizon 6, elle n’en demeure pas moins particulièrement variée. J-RPG culte, sport de combat, jeu de survie…vous aurez de quoi occuper vos prochaines semaines !

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Persona 5 Royal

Véritable référence du JRPG moderne, Persona 5 Royal marque son retour dans le catalogue du Xbox Game Pass ce mois de juin. Ce J-RPG signé Atlus suit un groupe de lycéens tokyoïtes menant une double vie en tant que “Voleurs Fantômes”. À travers une aventure mêlant simulation de vie scolaire et exploration de donjons surnaturels, les joueurs devront affronter les désirs corrompus de puissants individus.

Avec sa direction artistique unique, son système de combat au tour par tour dynamique et son récit dense, Persona 5 Royal reste l’un des titres les plus acclamés de sa génération. Une perle à ne pas rater, si vous êtes un fan du genre !

Undisputed

Les amateurs de sports de combat pourront également s’en donner ce mois de juin sur Game Pass avec Undisputed. Mais, contrairement aux jeux comme Tekken ou Street Fighter, ce jeu de boxe signé Steel City Interactive mise avant tout sur le réalisme. Le titre propose une vaste sélection de boxeurs professionnels, de David Adeleye à Muhammad Ali en passant à Tyson Fury.

Quant au gameplay, le système de combat repose sur le positionnement, la gestion de l’endurance et la précision des frappes. Undisputed propose également un mode carrière solo et combat en ligne, qui ne risque pas de vous ennuyer.

Solarpunk

Si vous êtes plutôt jeu coop et créatif, Solarpunk est le jeu qu’il vous faut dans ce catalogue Xbox Game Pass de juin. Ce jeu de survie coopératif plonge les joueurs dans un univers coloré composé d’îles flottantes, où ils devront récolter des ressources, construire leur propre base aérienne et développer des technologies écologiques. Ici, pas de gameplay hardcore : l’exploration, la coopération et la personnalisation en sont les maîtres mots, dans une atmosphère bien plus apaisée que celle des traditionnels survival games.

Starseeker

Spin-off de la licence Astroneer, Starseeker : Astroneer Expeditions met l’accent sur les missions coopératives à grande échelle. Les joueurs y explorent différentes planètes, accomplissent des objectifs scientifiques et collectent des ressources au sein d’expéditions spatiales ambitieuses. Accessible en day one à sa sortie ce 11 juin.

Herdling

Développé par Okomotive, le studio à l’origine de FAR: Lone Sails, Herdling propose une expérience narrative atypique. Le principe est aussi simple et apaisant : vous incarnez un gardien chargé de conduire un troupeau de créatures à travers des paysages montagneux majestueux. Sans combat ni action frénétique, le jeu privilégie l’exploration, l’observation et l’émotion. Idéal pour une soirée chill après une longue journée de boulot.

Total Chaos

Passons sur un registre plus mature avec le dernier jeu du Xbox Game Pass de juin : Total Chaos. Ce survival horror à la première personne promet une expérience horrifique intense en transportant les joueurs sur une île abandonnée où chaque bâtiment semble cacher un nouveau cauchemar. Au programme : exploration, gestion des ressources limitées et ambiance oppressante misant sur la tension psychologique plutôt que sur les simples effets de surprise.

Alors, lequel de ces jeux vous a séduit le plus ? Faites-nous part de vos avis en commentaires !