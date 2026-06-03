ASUS et Xbox dévoilent la ROG Xbox Ally X20, une nouvelle console portable OLED avec des lunettes VR

Si Valve a choisi d’augmenter le prix de ses Steam Decks, chez ASUS et Xbox, c’est une toute autre histoire. Après avoir officialisé leur partenariat l’année dernière, les deux géants viennent de dévoiler une nouvelle édition de la ROG Xbox Ally, baptisée la ROG Xbox Ally X20. Au programme : un écran OLED, des performances revues à la hausse et, surtout, un bundle intégrant des lunettes de réalité augmentée destinées à transformer l’expérience de jeu nomade. Tous les détails ci-dessous.

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Que nous réserve la ROG Xbox Ally X20 ?

Pour célébrer les vingt ans de Republic of Gamers, ASUS a dévoilé hier une version premium de la ROG Xbox Ally, baptisée ROG Xbox Ally X20. Cette édition anniversaire embarque plusieurs améliorations majeures par rapport aux modèles de 2025.

À contrario de l’Ally et l’Ally X, cette nouvelle console portable embarque un écran OLED Nebula HDR de 7,4 pouces. La dalle est également capable d’afficher une image en 120 Hz avec prise en charge du Dolby Vision. ASUS annonce également une luminosité HDR pouvant atteindre 1400 nits, idéal pour jouer en plein soleil.

Sous le capot, la machine repose sur un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, accompagné de 24 Go de mémoire LPDDR5X et d’un SSD PCIe 4.0 de 1 To. Le constructeur a également retravaillé le système de refroidissement afin de mieux gérer les exigences thermiques liées à l’écran OLED.

Niveau ludothèque, c’est du pareil au même. Comme avec les deux anciennes itérations de la Xbox ROG Ally, les joueurs pourront retrouver leurs bibliothèques Xbox Game Pass, Xbox Play Anywhere, Steam, Battle.net et d’autres plateformes PC au sein d’une interface spécialement adaptée à un usage nomade.

Des lunettes AR pour jouer sur un écran virtuel géant ?

Vous voulez jouer lors de vos déplacements, mais vous n’avez pas d’écran externe ? Ne vous inquiétez pas : la ROG Xbox Ally X20 vous permettra de jouer sur grand écran avec les lunettes ROG XREAL R1 Edition 20, incluses avec la console.

Contrairement à un casque de réalité virtuelle traditionnel, ces lunettes fonctionnent comme un écran portable géant connecté via USB-C. Selon ASUS, elles peuvent simuler un affichage virtuel équivalent à un écran de 171 pouces tout en proposant un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 240 Hz.

De quoi profiter d’une expérience immersive sans avoir besoin d’un téléviseur ou d’un moniteur externe !

Si ASUS a confirmé les caractéristiques techniques du bundle, plusieurs éléments restent encore à préciser. Le constructeur n’a notamment pas encore communiqué le prix de la ROG Xbox Ally X20 ni sa date de sortie officielle.