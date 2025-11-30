Test – Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition : Un ordinateur portable à destination des gamers ?

Le monde des ultrabooks évolue vite, mais certains modèles attirent l’œil dès le premier regard. Le Lenovo Yoga Pro 9i fait justement partie de ces machines qui donnent l’impression d’avoir été travaillées avec un vrai souci du détail : un design soigné, une finition premium, et cette petite aura qui laisse penser que l’on a affaire à quelque chose de sérieux. Sans chercher à en mettre plein la vue, il dégage une certaine assurance, comme s’il savait déjà qu’il n’a pas besoin d’en faire trop pour convaincre. Aujourd’hui, on prend le temps de découvrir ce que ce Yoga Pro 9i a vraiment dans le ventre, et de voir s’il mérite sa réputation de modèle haut de gamme.

Design

Le Yoga Pro 9i est disponible en deux coloris, Luna Grey ou Tidal Teal. C’est ce dernier que nous avons à la rédaction, et le rendu est très joli. Les finitions sont excellentes, avec un toucher qui respire la qualité, notamment grâce à la présence d’un châssis aluminium du plus bel effet. On retrouve un clavier 100% rétroéclairé avec une course de 1.5 mm offrant un confort de frappe correct. Le trackpad est immense (15 cm x 9,5 cm) et propose un excellent confort d’utilisation avec de multiples gestes disponibles. Avec son écran de 16″, le Yoga Pro 9i est un beau bébé en termes de dimensions, mais qui arrive malgré tout à conserver une épaisse relativement faible, au vu des performances.

Écran

Comme vu un peu plus haut, nous sommes en présence d’un écran d’une diagonale de 16″. Il dispose d’une résolutions de 3.2K ainsi que d’une dalle OLED Tandem permettant d’offrir une qualité d’image exceptionnelle. Ce dernier est tactile, même s’il est possible d’enlever cette option. Avec une luminosité de 1 6000 nits ainsi que les certifications HDR 1000 True Black, 100 % Adobe RGB, 100 % DCI-P3, 100 % sRGB le rendu des couleurs est excellent. Parfait pour le gaming, ou encore même pour le monde professionnel.

Performances

Qui dit ordinateur portable haut de gamme, dit performances à la hauteur. Sur ce point, Lenovo n’a pas lésiné sur les moyens avec des composants clairement destinés au gaming ou au monde professionnel. Vous retrouvez la liste des composants principaux ci-dessous.

Processeur Intel® Core™ Ultra 9 285H Carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8 Go GDDR7 Mémoire vive 64 Go (32 Go disponible également) soudés Écran 16″ OLED Tandem 3,2K tactile Batterie 84 Wh Disques dur 2 x 1 To SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Dimensions 1.79 cm x 36.272 cm x 25.369 cm

Les performances sur le papier, c’est bien beau, mais que vaut ce Yoga Pro 9i dans la réalité ? Dans un premier temps, nous allons les vérifier en jeu, avec les benchmarks sur Forza Horizon 5 ou encore Cyberpunk 2077. On peut remarquer que sur Forza l’ordinateur s’en sort très bien avec quasiment 60 FPS stable avec les graphismes au maximum. Le point important à noter également, c’est qu’aucun bottleneck n’est a noté et que la configuration (CPU + GPU) est bien dimensionnée.

Au niveau des performances brutes, on remarque que le Yoga Pro 9i est légèrement en dessous de la moyenne, selon les résultats de 3D Mark. En cause probable, la température du processeur qui a tendance à augmenter pas mal en charge. En effet, j’ai pu remarquer des températures maximales qui grimpent à 100°C. Dans ces cas-là, le processeur est obligé de réduire ses performances afin d’éviter une chauffe trop élevée. Cela pourra être gênant lors de longues sessions sur des jeux gourmands ou des applications professionnelles vraiment demandeuses en ressources.

Conclusion

En définitive, le Lenovo Yoga Pro 9i confirme son positionnement haut de gamme en combinant un design soigné, un écran d’une qualité remarquable et une configuration capable de répondre aux besoins les plus exigeants, qu’il s’agisse de gaming ou de tâches professionnelles avancées. S’il brille par son confort d’utilisation et ses finitions exemplaires, il révèle toutefois quelques limites liées à la gestion thermique, qui peuvent impacter ses performances lors d’utilisations prolongées. Malgré cela, le Yoga Pro 9i reste une machine puissante, élégante et polyvalente, qui séduira ceux qui recherchent un Ultrabook premium capable d’allier productivité, créativité et loisirs sans compromis majeurs. Le tarif est à la hauteur des spécifications et des finitions, avec un tarif démarrant à 2 054€. La configuration présentée ici est disponible à 2 994€ sur le site officiel de Lenovo.