OSCAL impressionne à l’IFA 2025 avec des innovations robustes

OSCAL frappe fort au salon IFA 2025 à Berlin. Durant cet événement phare de l’électronique, la marque présente des appareils robustes et innovants. Sécurité, autonomie et intelligence sont au cœur de ses solutions. Retour sur une présentation qui ne passe pas inaperçue auprès des passionnés de technologies et des professionnels.

Présentation des innovations robustes d’OSCAL à l’IFA 2025

Au salon IFA, OSCAL dévoile une gamme complète d’appareils durcis. Les téléphones, tablettes, centrales électriques, projecteurs et objets connectés exposés s’adressent à tous ceux qui recherchent robustesse et fiabilité. Les visiteurs découvrent ainsi des produits résistants à l’eau, au sable et aux températures extrêmes.

Cette démonstration met en avant des atouts uniques. Les lampes performantes et la grande autonomie séduisent les amateurs d’aventure et les professionnels. Les démonstrations en direct, avec images thermiques et vidéos, prouvent la performance des appareils sur le terrain.

Les nouveaux produits phares conçus pour l’outdoor et le travail

OSCAL innove avec le TANK 1, premier téléphone IA durci à double écran. Sa batterie de 20 000 mAh promet 45 jours d’autonomie. Idéal pour l’extérieur, il dispose d’une lampe torche puissante et d’un mode SOS.

De plus, SPIDER 10 est la première tablette IA durcie dotée d’une lampe de camping de 1 100 lumens et d’une caméra nocturne. Le MARINE 3, quant à lui, séduit par son design ultramince et sa robustesse militaire, parfaite pour les aventuriers.

Solutions connectées et économie d’énergie pour le quotidien

OSCAL va plus loin avec la PowerMax 2400 Pro, une centrale électrique portable. Compacte et puissante, elle se connecte aux panneaux solaires de balcon et offre une grande capacité de stockage d’énergie.

Ce système innovant permet de réaliser des économies annuelles d’énergie. Il transforme le quotidien des familles et des professionnels ayant besoin de mobilité et de sécurité en énergie. Enfin, le projecteur PV800 répond aux besoins de divertissement et de travail mobile avec une qualité d’image remarquable.

Avec ces nouvelles solutions, OSCAL confirme son rôle de leader dans la technologie robuste et intelligente. La marque repousse les limites pour offrir sécurité et autonomie aux utilisateurs. Toujours à l’écoute des besoins, elle s’impose comme un acteur incontournable du secteur high-tech. Restez attentifs, OSCAL promet encore plus d’innovations à venir.

Lisez notre dernier article tech : iPhone 17 : l’autonomie sera réduite en Belgique ?