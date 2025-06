Summer Game Fest : Resident Evil 9 est enfin officiel, et porte le nom de Requiem ! 

Retour aux sources…ou plutôt dans les cendres. Lors du Summer Game Fest 2025, Capcom a enfin officialisé l’arrivée de Resident Evil 9, baptisé Requiem. Avec une ambiance encore plus sombre et une héroïne inédite, ce nouvel opus promet un retour aux racines de l’horreur : Raccoon City. Et on sait déjà quand.

Resident Evil 9 : “Requiem pour les morts, cauchemar pour les vivants”

La Summer Game Fest du week-end dernier a dévoilé de nouveaux pépites pour l’industrie vidéoludique, mais également le grand retour de quelques licences-cultes. Après le très attendu Death Stranding 2: On the Beach, Geoff Keighley a réservé le meilleur pour la fin en annonçant le neuvième opus de la franchise survival-horror de Capcom, Resident Evil Requiem.

Dévoilée en clôture du Summer Game Fest 2025, la bande-annonce cinématique du jeu laisse entrevoir un retour dans les décombres de Raccoon City, détruite par le gouvernement américain pour contenir l’épidémie de virus T. Elle met également en scène un nouveau protagoniste, l’analyste du FBI Grace Ashcroft. Il s’avère que cette dernière semble être la fille d’Alyssa Aschroft, un personnage apparu dans Resident Evil Outbreak.

Et, au vu de la bande-annonce, Grace n’est pas une femme ordinaire. Atteinte d’une sorte d’hallucination la ramenant à Raccoon City, elle ne se retrouve soudainement attachée à un brancard. Dos à elle, un homme lui dit qu’elle est celle qu’il cherchait, “la spéciale”. Mais en quoi ? Pour le moment, mystère.

Nous vous laissons apprécier le trailer de présentation dans la vidéo ci-dessous :

C’est à peu près tout ce que l’on peut dire sur Resident Evil Requiem pour l’instant. Toutefois, Capcom promet déjà “une expérience à couper le souffle qui vous glacera jusqu’au plus profond de vous-même. […] Les avancées technologiques combinées à l’expérience approfondie de l’équipe de développement donnent lieu à une histoire riche en personnages et à un gameplay plus immersif que jamais”, rajoute le développeur japonais.

Resident Evil Requiem sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 27 février 2026.