Meta relance la reconnaissance faciale sur ses lunettes Ray-Ban

Meta prépare une nouvelle fonctionnalité pour ses lunettes connectées Ray-Ban. Baptisée « Name Tag », elle permettrait d’identifier les personnes croisées dans la rue grâce à la reconnaissance faciale. Cette innovation suscite autant d’intérêt que de vives inquiétudes sur la vie privée et la sécurité des données.

Meta veut utiliser la reconnaissance faciale pour séduire les acheteurs

Meta veut différencier ses lunettes Ray-Ban sur un marché en pleine expansion. Avec « Name Tag », l’assistant d’intelligence artificielle intégré pourrait fournir instantanément des informations sur les individus rencontrés. Mark Zuckerberg mise sur cette fonction pour rendre l’IA plus pratique au quotidien et renforcer l’attractivité de ses produits.

Pour information, cette idée n’est pas nouvelle. Meta avait déjà exploré la reconnaissance faciale en 2021. Toutefois, le projet avait été suspendu à cause de problèmes techniques et de critiques éthiques. Aujourd’hui, l’entreprise semble prête à relancer cette technologie, profitant d’un contexte politique jugé favorable pour limiter les oppositions.

Une technologie qui soulève des inquiétudes majeures autour de la vie privée

Si la reconnaissance faciale promet des usages innovants, elle soulève aussi des questions sensibles. En effet, identifier des passants sans leur consentement pourrait violer leur droit à la vie privée. Les experts craignent que cette fonction devienne un outil de surveillance incontrôlable. Et ce, en exposant les utilisateurs et les personnes filmées à des risques importants.

Par ailleurs, les associations de défense des libertés numériques alertent déjà sur les dérives possibles. Elles rappellent que la reconnaissance faciale peut être détournée pour des usages abusifs, allant du profilage à la surveillance de masse. Le débat autour de « Name Tag » illustre une tension croissante entre innovation technologique et protection des droits fondamentaux.